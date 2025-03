La campaña en la Ciudad de Buenos Aires arrancó con una fuerte provocación de La Libertad Avanza al PRO, a quien pretende quitarle poder en el territorio porteño que comanda hace más de 17 años. Karina Milei se metió en el centro de la escena dirigiendo la candidatura de Manuel Adorni como cabeza de lista de legisladores libertarios para los próximos comicios.

En este marco, este lunes protagonizaron una sesiones de fotos de cara a la campaña electoral y se mostraron con una motosierra en la puerta de la sede del gobierno porteño en la calle Uspallata. Ya en plena campaña electoral, Adorni, prometió pasar la motosierra libertaria por el “Estado gigante” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Voy a representar las ideas de la libertad en la Ciudad de Buenos Aires, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante devolviéndole a los porteños lo que es de ellos”, disparó.

La respuesta de Macri a LLA

Rápidamente, el ex presidente Mauricio Macri le contestó a los libertarios y afirmó que tienen "una obsesión con terminar con el PRO". Cabe destacar que el partido amarillo no llegó a un acuerdo con La Libertad Avanza en CABA y llegarán a las elecciones sin alianza.

En tanto, desde la sede de Gobierno porteño ironizaron en diálogo con El Destape sobre la foto libertaria y apuntaron que debería ser en la puerta de Legislatura no en sede gubernamental. "La foto debería haber sido en la Legislatura, no en Patricios (por el barrio en el que se ubica la sede). Por lo visto no saben donde queda la Legislatura", chicanearon.

En este marco, Macri apuntó contra la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, por ser los artífices de la falta de acuerdo entre LLA y el PRO. “Lo que veo claramente es que yo he tenido conversaciones varias veces con esas famosas milanesas y soñamos juntos con un proyecto de país que él (por Javier Milei) llamó 1870, que es el comienzo de la época de oro liberal. Unir fuerza con la experiencia de gobierno del PRO, que es mucho más que “Toto” Caputo y el equipo económico, con el que han marcado una diferencia en el Gobierno de Javier".

"Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza y claramente su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso”, agregó en Radio Mitre.

En este sentido, recordó: “Él me decía 'sí, me parece fantástico', lo anotaba y nada de eso sucedió. De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el proyecto de país porque es para para nadie”.

Macri afirmó que no entiende por qué la Libertad Avanza tiene como estrategia “ir por el PRO” en la Ciudad de Buenos Aires y fulminó a Karina Milei. "Honestamente no la conozco porque no he tenido la oportunidad, no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto dos o tres veces, pero eso no es conocer a una persona”, cerró.