La provincia de Buenos Aires vuelve a ser el epicentro político de la Argentina. Una nueva encuesta realizada en septiembre revela un escenario contundente para las elecciones legislativas 2025 del 26 de octubre: el candidato de Fuerza Patria se impone con comodidad frente a La Libertad Avanza, lo que refleja el voto castigo contra el gobierno de Javier Milei en medio de la crisis económica y política.

Los números de la encuesta: quién gana hoy en Buenos Aires

El estudio de Zuban Córdoba, sobre una muestra de 900 casos en la provincia de Buenos Aires, muestra la siguiente intención de voto a diputados nacionales:

Jorge Taiana (Fuerza Patria): 41,8%

41,8% José Luis Espert (La Libertad Avanza): 31,9%

31,9% No sabe: 4,2%

4,2% María Eugenia Talerico (Potencia): 3,8%

3,8% Ricardo Alfonsín: 3,5%

3,5% Santiago Cúneo: 3,3%

3,3% Nicolás del Caño (FIT): 3%

3% Florencio Randazzo: 2,2%

2,2% En blanco: 2,2%

El golpe para Milei en Buenos Aires

El dato más relevante es la diferencia de diez puntos entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. La encuesta subraya que el oficialismo perdió terreno en el distrito más poblado del país por la combinación de corrupción, mal momento económico y la creciente imagen negativa de Javier Milei, que ya supera el 59% a nivel nacional.

Un 60% de los encuestados en la provincia atribuye la derrota del oficialismo a la corrupción y la crisis económica, mientras que solo un 7% cree que se debió a “malos candidatos”. Además, seis de cada diez sostienen que el gobierno debería cambiar de rumbo político y económico tras la derrota en el distrito clave.

Jorge Taiana aparece al frente de las preferencias electorales según la última encuesta de Zuban Córdoba

La oposición, en guardia

Los analistas advierten que, aunque la diferencia favorece a Fuerza Patria, el peronismo no debe caer en triunfalismos: la encuesta muestra competitividad, pero también límites claros en la imagen de sus principales figuras. Aun así, el resultado en Buenos Aires anticipa un fuerte impacto en el tablero nacional rumbo a las elecciones 2025.

La última encuesta en la provincia de Buenos Aires marca un ganador claro y un mensaje directo para el gobierno de Javier Milei: la ciudadanía muestra descontento y busca alternativas. Con un escenario abierto, la pulseada bonaerense se perfila como decisiva para el desenlace electoral de octubre.