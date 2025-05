Patricia Bullrich salió sonriente hoy de Casa Rosada tras la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei. Mientras se iba y salía por el Salón de los Bustos ante el asedio de los periodistas no quiso responder preguntas pero dejó una señal: marcó la "L" con sus dedos. Pato ya es oficialmente libertaria.

En Casa Rosada los funcionarios de Milei celebraron la decisión de Bullrich de pasarse a La Libertad Avanza. En el Gobierno argumentaron que es "porque el PRO está desapareciendo".

"Lo de Patricia es un proceso natural. Es lo que va a pasar en los próximos años con varios dirigentes", afirmaron a El Destape entre los pasillos de Balcarce 50. Según una fuente libertaria, "se anuncia ahora el pase porque es un proceso natural luego de un año y medio de Gobierno y que con sus acciones y su defensa del espacio se la considera parte".

Asimismo, un hombre que está en la rosca libertaria explicó a este portal que "el relato de que ponga la firma ahora tiene que ver con cómo se están desenvolviendo los hechos en la Ciudad de Buenos Aires a medida que el PRO está desapareciendo".

En Casa Rosada creen que si Manuel Adorni logra destronar a la candidata del PRO, Silvia Lospennato, en las elecciones legislativas que se vienen el 18 de mayo, el PRO "no existe más". Es la única batalla que miran: que LLA le gane a los amarillos en CABA.

Aún no se sabe cómo siguen los movimientos pero es posible que los diputados que responden a Bullrich también hagan su traspaso, como por ejemplo Damián Arabia.

Se abre un interrogante con este pase y es si Bullrich va a ser candidata a senadora en octubre por CABA. “Mide bien, es la que mejor mide. Ahora hay que esperar a ver si el Presidente se lo pide. Si es así, va a tener que aceptar”, afirmaron alrededor del mandatario.

Bullrich prefiere seguir conduciendo la cartera Seguridad, según filtra el entorno de la ministra. Pero saben que si lo pide Milei, va a aceptar. Y es posible que eso suceda. Pero ella deja trascender: "Me aburre el Congreso, ya estuve ahí, no me gusta".

Si Bullrich es electa dejaría de ser ministra en diciembre. Puede suceder algo similar con Luis Petri. En el Gobierno están pensando que sea el candidato libertario a diputado por su provincia. "Tiene votos en Mendoza y le va bien", dijo uno de los armadores territoriales de LLA en todo el país. El ministro de Defensa podría ser otro de los que dejaría su lugar a fin de año.