Luego de que se cierren los comicios en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional a través de su vocero informó cuáles serán los próximos movimientos de Javier Milei y de Karina Milei, su hermana, quien además es Secretaría de Presidencia de la Nación. En este punto, la decisión fue informada por Manuel Adorni quien habló sobre lo que pasará de ahora en más.

Una de las personas que tomó las decisiones en las listas de la Provincia de Buenos Aires fue Karina Milei que, junto a Sebastián Pareja, funcionó como armador. En este sentido, ahora después del cierre de los comicios y, luego de algunas dudas sobre si efectivamente iban a ir al búnker, ahora el Gobierno confirmó que Karina Milei irá junto a su hermano al búnker que está en Gonnet para acompañarlo. Por otro lado, también añadió que los hermanos saldrán a las 20horas desde la Quinta de Olivos hasta la ciudad cercana a La Plata y que lo harán por "vía terrestre".

El Gobierno confirmó que Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza

Después de que se conozca que cerraron los comicios en la Provincia de Buenos Aires, el armador de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja reveló la primera gran duda de Javier Milei con respecto a los resultados que ocurrieron hoy en la provincia. Sobre la consulta si, efectivamente, irá al Bunker de LLA el dirigente dejó una llamativa versión. No obstante, después fue Manuel Adorni quien confirmó que irá al lugar que está en Gonnet. "Se estima que saldrá de Olivos en torno a las 20 horas", aseguraron.

Con respecto a la decisión que tomó Javier Milei, en una rueda de prensa que dio a diferentes medios de comunicación, el armador de la Libertad Avanza indicó que "no sabía" si efectivamente Javier Milei seguirá los resultados en el búnker o, si efecivamente, se quedará en la Quinta de Olivos. De esta manera, Adorni confirmó que irá al lugar que está en Gonnet. "Se estima que saldrá de Olivos en torno a las 20 horas", aseguraron.