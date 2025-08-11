Desde Fuerza Patria esperan que aumente la "campaña roñosa" y responden con "patrulleros, escuelas y ambulancias"

Con la campaña provincial formalmente iniciada, el fin de semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei difundieron un falso video de una entrevista que brindó Axel Kicillof. Al respecto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, coincidió con el gobernador que “va a ser una campaña roñosa" y que deberán "prepararse" para lo que vendrá las próximas semanas por lo que aseguró que desde la gestión contestarán con "escuelas, patrulleros y ambulancias".

“Ya lo habían hecho en la campaña de la ciudad de Buenos Aires cuando intentaron decir que Silvia Lospennato se bajaba de la candidatura…bueno, preparemosnos. Nosotros vamos a hacer otra cosa que es seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir inaugurando escuelas, entregando patrulleros, estando en el territorio”, afirmó el funcionario.

Por otra parte, se refirió a la foto de los libertarios en La Matanza el jueves pasado. “La campaña arrancó el viernes y ya vimos 2 eventos de campaña roñosa. El otro fue la foto bastante penosa cuando estuvieron 4 minutos en La Matanza. Es ofensivo, es banalizar la dictadura, tratando de poner que el kirchnerismo es lo mismo que la dictadura, cuando los gobiernos de Néstor y Cristina le dieron las mayores alegrías durante sus 12 años. Es ofensivo, chicanero, penoso y lamentable”, remarcó.

El domingo en El Destape AM 1070, Axel Kicillof repudió la fake news y advirtió que se viene una "campaña roñosa" de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Al respecto, agregó que el oficialismo "va a estar usando tecnología para hacerlo decir a uno cosas que no dice" y adelantó que "vamos a tener que estar batallando con las mentiras".

De este modo, contestó al video editado que viralizó La Libertad Avanza, en el que se muestra que, ante la pregunta de una periodista de Futuröck sobre qué propone o dice el peronismo ante Milei, el gobernador supuestamente responde que “hoy no tiene una propuesta”. Este fragmento recortado y falso fue compartido por el propio Milei y Adorni, en sus cuentas de X. Al respecto, Kicillof contestó: “Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei”. Y agregó que el peronismo propone solucionar la "deuda impagable" con el FMI y "ponerle freno" a las políticas del Gobierno.

El gobernador atribuyó esa fake news a que "Milei viene de un mes espantoso, de acumulación de problemas en la política económica y con problemas microeconómicos cada vez más difíciles de ocultar". En ese sentido, recordó que el oficialismo "perdió 12 votaciones" en el Congreso y criticó que, como respuesta, el Presidente "salió a vetar una ley para discapacitados y dos leyes para jubilados".

Así, evaluó que el Gobierno "no tiene cómo hacer la épica", y que por eso Milei recurrió a "una cadena nacional calamitosa". Además, afirmó que Milei "viene por el arancel a las universidades" ya que "si es por ellos, no tiene que haber universidad pública".