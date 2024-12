Con el cierre del año, el Partido Justicialista buscará exhibir una cumbre de unidad entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof y dejar así una imagen armónica de cara a las elecciones 2025 aunque las tensiones internas no estén resueltas aún. Según supo El Destape, la ex Presidenta estará presente y también el último candidato presidencial de Unión por la Patria. Todavía no hay respuesta por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien trabaja en su discurso para contar las consecuencias del "(d)año de Milei" durante sus primeros doce meses y sobre el que se posan los focos tras la fuerte disputa con La Cámpora por la renovación de autoridades del PJ. Se espera un fin de semana de intensas conversaciones.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner, convocó a una reunión del Consejo partidario para este lunes en el municipio de Moreno. En la carta firmada por los apoderados del partido se describe que allí se hará la lectura y consideración del acta de la reunión anterior, se tomará conocimiento sobre el informe del bloque legislativo bonaerense respecto al trabajo hecho y habrá un análisis de la situación política.

De los tres protagonistas principales, Axel Kicillof y Cristina Kirchner son los que mayor exposición mostraron este año. Pero la ex Presidenta, triunfante en el escritorio judicial en la interna por el PJ, es hoy elegida por el gobierno de Milei como la opositora preferida. Hasta la propia Justicia la pone en primera plana con la confirmación de su por corrupción, la orden de la Corte Suprema para que vaya a juicio por el Memorándum con Irán y la asignación de fecha para el comienzo del juicio por los cuadernos de Centeno. Sin embargo, Milei y Patricia Bullrich jugaron para evitar que saliera la Ficha Limpia como para evitar su victimización. Todo ello sumado a su alta imagen negativa, pero todavía con alta adhesión electoral, la vuelven la opositora ideal de un Gobierno que ya trabaja en escenarios electorales esté o no ella en las listas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras que al ex ministro de Economía no se lo escuchó y solo tuvo apariciones esporádicas y expresiones ante determinados temas como el conflicto universitario. En silencio, pero activo, expuso a través de informes de la Fundación Encuentro que promueve los déficits de esta gestión. Entre los propios transmite que hay que construir "otro camino" al de Milei con un Estado eficiente y crecimiento para el trabajador. "Hoy es la macro bien, pero la micro mal y los trabajadores están bajo el agua de la promesa de Milei porque compiten con trabajo importado", grafica. La pregunta que se abre es a quiénes más quiere traer a ese "otro camino".

Sospechas por la jugada de Máximo Kirchner

En el gabinete de Kicillof hay quienes interpretaron este convite como una jugada armada entre Cristina Kirchner y Sergio Massa para incomodar a Kicillof, quien se enteró por las redes sociales que estaba invitado. "Fue una jugada sin Axel", lanzaron. Y van más allá en una crítica directa a La Cámpora: "Desde hace tiempo para algunos el objetivo no es enfrentar a Milei sino obstaculizar cada avance de él". Y sobre el líder de esta agrupación nacida en 2010 sentenciaron: "No hay vocación de Máximo Kirchner de trabajar para ayudar con la gestión".

De hecho, el llamado de Máximo Kirchner a una reunión del Consejo del PJ para el lunes coincidió con el acto que Kicillof hará en San Martín a las 17 para hablar sobre "el (d)año de Milei", un juego de palabras para mostrar al cumplirse el primer aniversario del gobierno libertario las consecuencias del ajuste.

Según supo este portal, el gobernador será el único orador de un acto más multisectorial que político ya los protagonistas serán los distintos sectores afectados por el recorte de partidas a salud, ciencia, educación, por ejemplo, pero también representantes de pymes que sufren la caída de la actividad económica entre otros. "No es un festejo de los cinco años de gobierno", aclararon porque ese día también se cumple el quinto aniversario desde que el ex ministro de Economía llegó a la Casa de Gobierno. Desde ya que también se espera una tribuna con tropa de Axel para mostrar músculo político.

Justamente será la provincia de Buenos Aires el escenario para esta posible foto de unidad. Se trata del principal distrito electoral y en el que el kirchnerismo tiene concentrada la energía para mostrar músculo político aunque tenga que disputar la interna contra un gobernador propio. Situación que deja desconcertada a una militancia que lejos está de querer disputas discursivas y por cargos mientras Milei avanza con la motosierra casi sin oposición.

"Campaña de gestión" o "campaña del dedo"

Quienes están en las filas de Kicillof entienden que el gobernador "fue blanco de operaciones" a las que siempre esquivó y prefirió llamar a la unidad. Así lo expresó en una carta que publicó cuando se discutía la presidencia del PJ. "Encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá", esgrimió y nunca se pronunció ni a favor de Cristina Kirchner ni de Ricardo Quintela. Eso enojó a La Cámpora, cuyos dirigentes salían de forma sincronizada a exigirle su elección.

Cerca del gobernador evitaron confirmar o declinar su presencia al encuentro. Lo que sí deslizaron es que no ven al sector de Máximo Kirchner con intenciones de ceder en la disputa por competir en distritos gobernados por intendentes propios, como es el caso de Avellaneda, amparados solo por "el dedo" de Cristina Kirchner. "Muchas veces aseguró un triunfo o ayudó, pero hoy el panorama es distinto y es difícil competir solo con el dedo con jugadores que gestionan y tienen fuerte aceptación de su pueblo", apuntaron.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof se rencontrarán después de un mes y medio. Se mostraron juntos el 23 de octubre por el 47º aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo en el Teatro Argentino de La Plata. La principal testigo de ese encuentro, Estela de Carlotto, dejó en evidencia la distancia entre ellos: “Una frialdad bárbara, no se hablaron, parecían chicos ”.

Massa valora el gesto y pide "unidad"

Sergio Massa no forma parte del PJ, sin embargo fue invitado por el partido bonaerense al encuentro. Según supo El Destape, el referente del Frente Renovador agradeció el gesto, valoró que "es bueno que el PJ se junte" y una persona que lo trata a diario confió que la intención de él es ir. Para ese día tenía previsto un vuelo a San Pablo, Brasil, por reuniones por su trabajo en el ámbito privado.

"Para nosotros es una buena señal que inviten al Frente Renovador comos eñal de continuidad de la alianza y es bueno que haya un mensaje de unidad de la opisición", afirmaron desde el massimo. Tanto marca la importancia de la unidad que así lo dejó en claro a través del presidente del partido, Diego Giuliano, cuando en medio del fuego cruzado por la interna del PJ alertó con poder romper los bloques legislativos.

Massa no dio entrevistas este año, pero eso no implicó que se mantenga quieto. Por sus oficinas de la Avenida Libertador pasan frecuentemente gobernadores, sindicalistas, diputados, senadores y dirigentes de variados espacios. También se lo vio interesado en escuchar a jóvenes de la Fundación Encuentro y emprendedores vinculados a empresas tecnológicas.

En vísperas del primer año de Milei en el Gobierno, será un fin de semana de muchas conversaciones cruzadas en PJ de cara a una semana decisiva para definir cómo los encontrará el 2024.