Cumbre del PJ bonaerense: están convocados Massa, Kicillof y Cristina

El PJ bonaerense, liderado por Máximo Kirchner, convocó al Consejo partidario para el próximo lunes 9 de diciembre al mediodía Moreno. A la cumbre están invitados la ex vicepresidenta Cristina Kirchner; el gobernador Axel Kicillof, y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa.

La sorpresiva convocatoria apunta a tratar tres temas: “la lectura y consideración del acta de la reunión anterior; un informe del bloque legislativo, y un análisis de la situación política”. Fue realizada por la apoderada del partido, Teresa García, y los apoderados Facundo Tignanelli, Ulises Giménez y Eduardo López Wesselhoefft.

Sobre la presencia de los principales dirigentes que conforman Unión por la Patria, fuentes partidarias anticiparon a Noticias Argentinas que “Cristina Fernández de Kirchner está confirmada”. Su presencia será la antesala al acto que realizará el miércoles 11 a las 18 horas en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en donde asumirá formalmente la presidencia del Partido Justicialista nacional.

En relación a la presencia o no de Axel Kicillof reina el hermetismo. Por estas horas, el gobernador está reunido con la pata política de su gabinete para definir su postura. En Casa de Gobierno, el entorno más cercano del mandatario no adelantó qué harán el próximo lunes. Al respecto, Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de la Comunidad y uno de los brazos políticos y armadores del gobernador, se refirió a la poca actividad que había tenido PJ bonaerense en 2024. El miércoles por la tarde - antes de la convocatoria - dijo en el programa de streaming Uno Tres Cinco que “este año hubo una sola reunión del Consejo del PJ bonaerense el 24 de febrero. Nos convocaron por whatsapp, habían pasado un montón de cosas en la Argentina… Me parece que podría haber más, sobre todo por las cosas que están pasando”.

“Tiene que haber una actitud más clara en términos de respaldo al gobierno bonaerense”, esgrimió. Veinticuatro horas después la misiva llegó. Lo cierto es que el mismo 9 de diciembre a las 16.30 horas en San Martín, el actual ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis estaba organizando un acto enmarcado en el contexto de cumplirse un año del gobierno Nacional a cargo.

“El daño de Milei”, se llamaba y tenía como objetivo que diferentes artistas, comerciantes, profesionales, pymes, empresarios, contaran en primera persona cómo habían repercutido las medidas tomadas por el Presidente en su vida cotidiana. El encuentro se iba a realizar en el Centro Miguelete, en avenida 25 de Mayo y Avenida General Paz, y el gobernador Axel Kicillof iba a ser uno de los principales oradores. Si bien desde el entorno del dirigente de San Martín confirmaron que el “acto sigue en pié”, la presencia del Gobernador está en duda.

Vale remarcar que este viernes 6 de diciembre quien estará en San Martín para otra actividad será Máximo Kirchner. Encabezará un acto a las 18 horas en el Polo productivo “Disco de Oro”. “Enderezar al peronismo, desde abajo para volver a construir un futuro para nuestra Patria”, es el mensaje que acompaña a la convocatoria por parte de Leo Grosso, un dirigente del movimeinto Evita.

Noticia en desarrollo