Causa "Cuadernos": ya tiene fecha el inicio del juicio a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 7 puso fecha para el inicio del juicio por la causa "Cuadernos" contra Cristina Kirchner. Las audiencias se realizarán todos los jueves por vía remota a través de la plataforma Zoom y se convocó a 682 testigos, en un debate que se prevé se extenderá por lo menos un año. Se suma a que esta semana, la Corte Suprema elevó a juicio la causa por el Memorándum por Irán contra la ex presidenta. También, la Cámara Federal porteña reabrió otra investigación por supuestas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.

La justicia resolvió iniciar el juicio en la causa "Cuadernos" el 6 de noviembre de 2025 desde las 9.30. Los jueces Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori dispusieron este viernes las testimoniales sobre las cuales faltaba resolver y fijaron el inicio de las audiencias para dentro de poco menos de un año.

La ex presidenta será juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo en la investigación abierta a raíz de anotaciones en cuadernos del por entonces remisero Oscar Centeno, quien trabajaba para el ex funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

En total serán juzgadas 85 personas, incluidos ex funcionarios kirchneristas como Julio De Vido y Claudio Uberti; empresarios como Ángelo Calcaterra, Enrique Wagner, Enrique Pescarmona y Aldo Roggio y el arrepentido Centeno.

Muchos de los empresarios y el también acusado financista Ernesto Clarens comparecerán en el estrado como "imputados colaboradores", ya que confesaron delitos al momento de la instrucción del caso, al igual que Centeno. Éste anotaba de puño y letra los trayectos que hacía en busca de sobres con dinero que, según la imputación, pagaban empresarios para tener acceso a la obra pública nacional.

Las audiencias se transmitirán en directo por el canal de YouTube de la Dirección General de Tecnología del Poder Judicial de la Nación en relación a los actos iniciales, discusión final y lectura del veredicto.

Al margen de esta avanzada judicial contra la ex mandataria, en el caso del Dólar Futuro el tribunal decidió no entrar en la cuestión de fondo y recurrió al llamado artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que permite el rechazo del recurso sin expresión de razones. Así, dejó firme los sobreseimientos tanto de Cristina Kirchner como el de su ex ministro de Economía y hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Con información de Noticias Argentinas