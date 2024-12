Causas contra Cristina Kirchner: la Corte elevó a juicio el Memorándum y la sobreseyó por Dólar Futuro

En otro paso de la persecución judicial Contra Cristina Kirchner, la Corte Suprema ordenó que la ex vicepresidenta y otros acusados vayan a juicio oral por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA. El mismo día dejó firme el sobreseimiento en la causa Dólar Futuro, reconcoida como una de las primeras denuncias de Lawfare: la acusación que recaía sobre ella por ser la supuesta responsable "política" de una serie de operatorias legítimas con el dólar futuro.

En el caso del Memorándum, fuentes judiciales informaron a El Destape que el máximo tribunal ya decidió rechazar recursos extraordinarios de las defensas y avalar así la decisión que había tomado en el mismo sentido la la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio en el caso que se abrió por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Solamente falta una firma.

El expediente del Memorándum se había reabierto en plena campaña electoral, el año pasado. La decisión la tomaron dos camaristas nombrados por Mauricio Macri en Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, luego de que la Corte desplazara a la jueza Ana Figueroa, quien intervenía en esas causas y no votaba en sintonía con los intereses macristas.

Una de las primeras en salir a festejar ese fallo fue la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en un juego de palabras con referencias al atentado que sufrió la expresidenta. “UN TIRO PARA EL LADO DE LA JUSTICIA”, tuiteó la entonces candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Luego agregó: “Como siempre lo dije, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la Justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Ahora es momento de que pague”.

El senador nacional Oscar Parrilli había denunciado en su momento que lo que se está haciendo con la causa del Memorándum "es una aberración jurídica en todo sentido". Aseguró que "es clara la persecución contra Cristina Kirchner.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el legislador detalló que “al testigo más importante" de la causa "que era Robert Noble, nunca lo citaron” y remarcó que “(Daniel) Rafecas dijo en dos oportunidades que no había delito". Al respecto, disparó: "A los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros los apartaron porque no los manejaban. Y, ahora, los jueces (Diego) Barroetaveña y (Diego) Petrone, dos jueces claramente macristas, como no les gustó lo que decidía el tribunal, hicieron sortear un nuevo tribunal y poner otro”.

En el caso del Dólar Futuro, el tribunal decidió no entrar en la cuestión de fondo, y recurrió al llamado artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite el rechazo del recurso sin expresión de razones.

Quedó confirmado de esta forma lo resuelto por la Cámara de Casación cuando dio por concluida la causa sin hacer el juicio oral.

Memorándum con Irán

La causa del Memorándum con Irán se sustenta en una denuncia que realizo el difunto fiscal Alberto Nisman. Se trata de otro caso escandaloso por su falta de pruebas. Básicamente, Nisman dijo que Cristina, cuando era presidenta, coordinó ese entendimiento con los iraníes para garantizarles impunidad en el marco del atentado a la AMIA.

Es decir, que habría sido una manobra de encubrimiento. Una acusación sin ningún fundamento. Sin ir más lejos, el memorándum en cuestión nunca entró en vigencia. Se trata de un caso que fue rechazado por 7 instancias judiciales y se reabrió durante el macrismo gracias a los oficios de Mauricio Macri durante sus reuniones con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -reveladas por El Destape-. Su único objetivo fue la persecución política de CFK y ex funcionarios de su gobierno, que ahora se reedita. Este caso le costó la vida al excanciller Héctor Timerman.

Dólar Futuro

En esta causa se acusaba a la expresidenta y al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof (por su actuación como ministro de Economía), además de a Alejandro Vanoli, entre otros exfuncionarios.

Se cuestionaba el uso del mercado de futuros el dólar, un mercado en el que el gobierno ofertaba contra las expectativas devaluatorias del mercado. El exsenador Federico Pinedo (Pro), y el exdiputado Mario Negri (UCR) denunciaron en octubre de 2015 al Banco Central y a su directorio por “defraudación por infidelidad en perjuicio de la administración pública”.

Se los acusó al Central de vender dólares a futuro a precios por debajo de la cotización que tenían estos mismos contratos en el mercado donde se vendían -en Nueva York-, donde se vendían en el momento de la denuncia. Lo curioso del caso es que no había ninguna mención a la actual vicepresidenta en la denuncia original ni tampoco por parte del fiscal del caso, Eduardo Taiano. Porque el BCRA es un ente autárquico y la presidenta no tenía injerencia en sus decisiones.