Cábalas son cábalas: Kicillof cierra la campaña de Fuerza Patria con la clásica mateada

Este jueves 4 de septiembre, Axel Kicillof hará el cierre de campaña de Fuerza Patria con recorridas por las Primera, Tercera y Octava sección electoral. Los lugares son claves para el peronismo y las secciones en las que estarán son las que definirán el resultado general de la elección de este domingo ya que concentran a uno 10 millones de votantes.

En ese sentido, este miércoles desde las 14 el gobernador de la provincia de Buenos Aires estará en Tigre en donde junto a Gabriel Katopodis y Malena Galmarini (cabezas de lista de la primera sección), Sergio Massa, Sebastián Rovira (candidato a concejal) y Sebastián Galmarini (candidato a diputado nacional) y demás dirigentes mantendrán un encuentro con vecinos y vecinas del distrito.

El evento lo organizó el Frente Renovador, una de las tres patas de renombre dentro de la alianza de Fuerza Patria. Será el segundo día consecutivo en los que Kicillof y Massa se muestran en una misma foto. El martes por la tarde, ambos dirigentes estuvieron en un encuentro con trabajadores, empresarios y representantes sindicales por el Día de la Industria, en el municipio de San Martín.

Sergio Massa y Axel Kicillof juntos el día de la Industria

Si bien Sergio Massa estuvo en el escenario, el dirigente no habló y destacó que estaba “acompañando” a los candidatos y al gobernador. Un gesto político que no pasó desapercibido. Durante ese acto, Kicillof le habló al sector industrial de cara a los comicios del domingo: “No podemos permitir que profundicen este programa anti productivo: este 7 de septiembre vamos a poner la primera piedra para la construcción de una Argentina distinta, con industria, ciencia, trabajo y soberanía”.

“El desafío es romper la apatía: todos los bonaerenses tenemos que ir a votar para decirle a Milei que hay un futuro mejor para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina, y que ese futuro es productivo y es industrial”, concluyó el mandatario.

Vuelven las mateadas para el cierre de campaña

Este jueves por la mañana, Axel Kicillof participó de la 7ma Edición de la Expo de la Industria y la Producción "Hecho en Merlo, Hecho con orgullo”, en Merlo (distrito de la primera sección electoral). La misma comenzó el lunes y está radicada en el predio El Remanso en Balastro 2201.

El intendente local, Gustavo Menéndez, estuvo con el mandatario y con los candidatos y candidatas de dicha sección electoral. Luego, Kicillof se hizo presente en Lomas de Zamora, distrito que gobierna Federico Otermin. En la ciudad que forma de la Tercera Sección electoral hicieron una recorrida de obras.

Finalmente y por la tarde, el mandatario provincial terminará con las actividades de campaña en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Allí habrá, hasta ahora dos actividades confirmadas. A las 17, en plaza Islas Malvinas, habrá una mateada con los vecinos y vecinas. Junto al intendente, Julio Alak, y candidatos y candidatas locales estarán en una de las plazas que son “cábala” para el mandatario ya que en la misma realizaron actos para celebrar diferentes triunfos de la gestión.

La mateada en La Plata

Luego de la mateada, los candidatos y dirigentes participarán de la charla de “Juventudes, Estados y participación: claves para un proyecto de país” en el Instituto de Capacitación Política, en calle 54 n 777 entre 10 y 11. El espacio es del intendente local.