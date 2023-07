Tras hilar derrotas en casi todos los comicios provinciales, JxC pone fichas en San Juan

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta apoyan al candidato Marcelo Orrego, un de los cuatro que llevará la alianza. El resultado se planteó como indefinido hasta el cierre de la jornada electoral y no hubo ganadores anticipados.

San Juan, finalmente, podrá elegir a su próximo gobernador. La provincia, atravesada por la intromisión de la Corte Suprema, tuvo que desdoblar los comicios pactados para el 14 de mayo y si bien los ciudadanos ya pudieron optar en casi todos los tramos de la boleta, quedó pendiente la selección de la máxima jefatura del Estado local que, tras el impedimento de Sergio Uñac para postularse, terminará de cerrar su historia este domingo. Juntos por el Cambio llegará a esa fecha con un optimismo muy importante y la jornada será clave, sin triunfadores consagrados antes de tiempo.

En el territorio cordillerano rige la ley de lemas, por lo que habrá varias opciones dentro de cada fuerza electoral. Según el sistema, el lema más votado se alzará con la victoria. Dentro de éste, el que obtuvo más votos será el ganador. En esa instancia, la pelea entre Unidos por San Juan (el JxC local) y San Juan por Todos (Unión por la Patria) será mano a mano, con una definición que se hará esperar.

El Cambiemos local llevará cuatro sublemas dentro del lema global. Marcelo Orrego, actual diputado, se consagró como la opción más potente dentro de la alianza opositora con el apoyo de los dos precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Por lo tanto, no se esperó una sorpresa sobre su desempeño dentro de su propia interna, donde se ubicaría ganador.

Por el lado del peronismo, habrá dos sublemas. Uno, de Rubén Uñac, senador nacional y hermano del impedido por la Justicia, Sergio, actual gobernador. El otro lo llevará a José Luis Gioja, diputado nacional y ex gobernador. Esta semana se publicaron encuestas disímiles sobre el nombre victorioso de la interna. Sin embargo, la incógnita no pasará tanto por el dirigente consagrado sino por el espacio que podría subir al lugar más alto del podio.

La interna y las definiciones nacionales aletargaron la campaña sanjuanina y hubo cierta parsimonia al encarar el proceso electoral. Esa cuota de responsabilidad del peronismo, más otros condimentos como la intromisión de la Corte, la separación de las elecciones, la negativa a una postulación del gobernador, entre otros, llevaron a un escenario incierto para este domingo.

Juntos por el Cambio se mostró muy optimista sobre la posibilidad de un triunfo. Orrego reveló la convicción de una victoria y se vio a sí mismo como muy competitivo. Algo que también se percibió desde el sector de UP. Esa tranquilidad en torno al desempeño también se sintió en los círculos de los precandidatos presidenciables que consideraron probable una consagración.

Casi como si hubieran pactado la división de presencias en las provincias para no cruzarse, este domingo será el turno de Horacio Rodríguez Larreta que tiene en agenda un viaje a San Juan para esperar el resultado de los comicios junto al candidato de unidad. Patricia Bullrich no será de la partida. La semana pasada, la dirigente estuvo en Córdoba, donde la alianza hizo tuvo un gran desempeño en las urnas pero no le alcanzó para la foto de la alegría.

Hasta ahora, Bullrich decidió participar de pocas fotos electorales. Una de ellas fue en Mendoza, donde su candidato, Alfredo Cornejo, quedó muy cerca de Omar de Marchi, un ex miembro del equipo bullrichista, luego mudado al larretismo. Ese viaje permitió, sin embargo, que la ex ministra pudiera identificar a quien más tarde se transformaría en su precandidato a vicepresidente, Luis Petri. Probablemente esa jugada sirva para fidelizar los votos conseguidos en la PASO y agrandar la diferencia respecto del segundo.

La otra provincia, como se mencionó, fue Córdoba. Allí, JxC logró un número imprevisto y le arrebató la mayoría en la Legislatura al schiarettismo. Si bien se buscó judicializar el conteo, el resultado consagró una victoria del oficialismo que, se empezó a leer, probablemente sea diferente al construido por Juan Schiaretti.

Por otro lado, Larreta ya tuvo varias giras electorales, en todas para celebrar. Lo hizo en Jujuy, donde consagró su alianza con la UCR institucional y tradicional de Gerardo Morales - hoy su precandidato a vice -, Martín Lousteau y Gustavo Posse, todos dirigentes que optaron por apoyar su armado. Pero también viajó a Corrientes, para estar con Gustavo Valdés, un camaleón dentro de la UCR que enfrentará a la conducción partidaria a fin de año; y celebró junto a Gustavo Poggi en San Luis.

De vuelta a San Juan. Si bien ambos postulantes a la presidencia mostraron una posición de acuerdo sobre la candidatura de Orrego, en las categorías nacionales no lograron ese nivel de consenso y el cierre de listas del sábado pasado los mostró con dos nóminas diferentes para los cargos del Congreso nacional.

La jornada del domingo será larga pero, al tener que elegir sólo al próximo gobernador, probablemente se plantee como menos problemática que la del 14 de mayo, cuando los sanjuaninos concurrieron a las urnas para optar por cargos legislativos y municipales. En este caso, se espera que los primeros resultados lleguen cerca de las 21. De triunfar en una provincia peronista, Larreta conseguiría una foto interesante.

La sumatoria de buenas imágenes será clave para la construcción presidencial. Después de varios meses de crecimiento de Patricia Bullrich y un zigzagueo del larretismo a la hora de generar posicionamientos de centro o de extrema derecha, se espera la definición de Mauricio Macri, un líder espiritual importante, a favor de uno o de otra.

Si bien en el amplio espectro bullrichista se abrazó la idea de un Macri prescindente, abierto a dejar que compitan para que la gente elija a un ganador y recién ahí empezar a jugar fuerte, desde el universo larretista se especuló con la posibilidad de un pronunciamiento próximo del ex presidente en favor de Patricia, para quien se entendió que está trabajando al cien porciento.

En esa línea, Mauricio ya dejó alguna definición. En este caso, lo hizo sobre la interna de Santa Fe, que será en dos semanas. El frente de frentes impulsado por Cambiemos llevará a dos candidatos de la UCR secundados por dos PRO y, además, a una postulante del socialismo, Mónica Fein. Carolina Losada y Federico Angelini contaron con el apoyo de Bullrich y, el viernes, del líder amarillo.

Macri se mostró con los postulantes pero también le puso límites a la senadora que anticipó que no acompañará a su contrincante después de las Primarias en caso de perder. El ex presidente pidió unidad en todos los distritos y niveles tras las internas. Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia recibieron la banca de Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta que viajó el viernes a la provincia.