Sorpresiva frase de Bullrich contra Larreta por su pasado: "Hay límites"

La precandidata a presidenta de JxC lanzó munición pesada contra su rival tras sus dichos contra el modelo pregonado por Macri. "Enorme bajeza moral y falta de ética", calificó.

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, apuntó duramente contra su competidor Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones 2023 luego de declaraciones radiales en las que aseguró que la titular en licencia del PRO busca continuar el modelo implementado por Mauricio Macri, el cual "fracasó" rotundamente. Frente a esto, la dirigente lo acusó de ser "ventajero y oportunista", remarcando que "hay límites" en medio de una campaña electoral.

En declaraciones a Clarín, la exministra de Seguridad durante el macrismo lanzó: "Es un ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto. Hay límites en una campaña, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable". Y añadió: "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, diga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

En declaraciones a Radio La Red, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires se refirió a la PASO del 13 de agosto próximo y se diferenció fuertemente de Bullrich: "Los dos somos partes de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común sobre hacia dónde debe ir la Argentina y diferimos en el cómo. El cómo hace toda la diferencia, es la diferencia entre lograrlo y no", manifestó. Y sumó: "Patricia propone desde el mensaje fuerte, de expresar la voluntad, de que vamos a... Así no funcionó".

"Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy. Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente: que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para el cambio se mantenga en el tiempo", aseguró.

Horas más tarde, en A24, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, también disparó contra Rodríguez Larreta y aseguró que el gobierno de Macri "no fracasó" tras cuatro años de gestión. "No me gustan las formas en la que lo dijo. Hace días decimos que somos un equipo que hace 20 años trabajamos juntos todos nosotros. Es el mismo Mauricio Macri que le dejó una ciudad armada para gobernar, el que fundó el partido que es por donde transportamos y vamos hacia el gobierno", manifestó.

Sobre las declaraciones del jefe de Gobierno porteño y la gestión macrista, marcó: "Me parece que podemos tener errores pero también tuvimos muchísimos aciertos en seguridad, en lo internacional, pudimos hacer el G20 más exitoso de la Argentina". Y sentenció: "Macri no fracasó, hubo cuestiones que tienen que ver con la economía pero en la Argentina se vivió con libertad total de expresión y prensa, tuvimos un país que se volvió a colocar internacionalmente".