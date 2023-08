Se posterga una semana el tratamiento de la licencia de Grindetti en Lanús

Esta semana el Concejo Deliberante de Lanús debía sesionar y extender la licencia de Néstor Grindetti, pero no sucedió. El futuro del candidato de Patricia Bullrich, en la mira.

El Concejo Deliberante de Lanús debía sesionar esta semana y tratar la extension de licencia del intendente Néstor Grindetti, quien actualmente es candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio de ese municipio bonaerense no consiguió el quórum y la licencia no se trató. De no tratarse el expediente, Grindetti tendría que volver a gobernar en Lanús.

Desde el espacio de Grindetti detallaron a El Destape que “no se votó la licencia porque no hubo sesión" y que apuntan a que se trate la semana que viene, probablemente el jueves 1º de septiembre. En ese sentido, indicaron que “la idea es tomarse una licencia en septiembre cuando arranque la campaña”, ya que “es a lo que se comprometió a hacer si ganaba la PASO”. De concretarse, Diego Kravetz quedará como intendente hasta cerrar el mandato del dirigente macrista de paladar negro y a quien aspira a sucederlo de ganar en octubre.

El Concejo Deliberante de Lanús sin quórum

Sobre lo sucedido, la presidenta de concejales de Unión por la Patria (UP) en Lanús, Natalia Gradaschi, escribió en sus redes sociales que “la desidia en Lanús es tan grande que no juntaron a sus propios concejales para aprobar la licencia de Grindetti". Y agregó: Una formalidad para alguien que dejó su cargo hace mucho tiempo”.

El posteo lo acompañó con la nota de un medio local “la unión de Lanús”, en donde se detalló que “los dos bloques de concejales de Juntos por el Cambio (PRO y UCR) no consiguieron quórum propio para aprobar la licencia del intendente Néstor Grindetti y en consecuencia se cayó la sesión preparatoria convocada a ese efecto. La ausencia de la concejala Laura Lavandeira le complicó la vida al macrismo, que intentó sin éxito que el bloque de Unión por la Patria bajara al recinto a tratar la licencia número mil de Grindetti. Enterados de la rebelión interna, el intendente y su jefe de gabinete Diego Kravetz, que debía sucederlo esta mañana, ni siquiera se tomaron el trabajo de pasar por el Concejo. Contra su voluntad, entonces, por el momento Grindetti seguirá siendo el intendente de Lanús”.

En las elecciones PASO, el espacio de Grindetti no tuvo una buena performance. Con el 97,72% de las mesas escrutadas, Unión por la Patria ganó las elecciones con el 39,93% de los votos; mientras que JxC quedó segundo con el 34,59%. De cara a octubre, el oficialismo local tendrá que dar vuelta el resultado si quiere seguir gobernando en Lanús.