Elecciones 2023: Scioli oficializó su precandidatura presidencial

Desde el entorno del embajador argentino en Brasil mostraron la imagen en la que firma su inscripción como precandidato para competir en las PASO de Unión por la Patria.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dio un nuevo paso en el marco de competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del frente Unión por la Patria (UP).

Desde el sector político del ex gobernador bonaerense, informaron que Scioli firmó su precandidatura a presidente para las PASO de UP en representación de la corriente interna "Unidos Triunfaremos".

El embajador argentino en Brasil, que ya adelantó que llevará como precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió el viernes a las PASO del 13 de agosto próximo y destacó la necesidad de que "sea la gente la que ordene las candidaturas".

En esa oportunidad, en declaraciones a canal 12 de Córdoba, pidió: "Que quede claro que no soy títere de nadie", y agregó: "El candidato soy yo, Daniel Scioli. No dependo de otro espacio". Además, aclaró: "No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión."

Discusiones en Unión por la Patria

Unión por la Patria, nueva denominación del Frente de Todos, se encuentra en un período de tensión en el marco de las negociaciones por las reglas para ir a las PASO.

Los temas más calientes en la discusión por el reglamento fueron, por un lado, que en las PASO de los distritos y por el otro, en los pisos para definir los futuros lugares en las listas legislativas.

En ese marco, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, comandado por Máximo Kirchner, justificó el reglamento establecido. "Es una construcción colectiva, no es potestad de los precandidatos modificarlas según su parecer y conveniencia", marcó la conducción partidaria y agregó: "Las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie".

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la Nación y referente de la campaña de Scioli, Aníbal Fernández, pareció responderle cuando acusó al PJ bonaerense de "ocultar información".

Con información de Télam