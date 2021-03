El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, palpitó con mucho cuidado lo que serán las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. Si bien faltan casi tres años y en Juntos por el Cambio abundan los nombres que aspiran a llegar a la Casa Rosada, Larreta aseguró que las PASO será la herramienta que defina al mejor candidato. "Que elija la gente", aseguró.

En diálogo con Jonatan Viale (LN+), le consultaron sobre si en las elecciones del 2023 irá como candidato a máximo mandatario o le dejará su lugar nuevamente al expresidente Mauricio Macri. Sobre esto, buscó correrse de la polémica y dejó en claro: "Falta mucho para el 2023. Yo hoy estoy abocado a conseguir más vacunas, a cuidar a la gente. Es una gran responsabilidad lo que significa la Ciudad, el laburo que tenemos, estamos preocupados y falta mucho".

Frente a esto, el periodista Lucas Morando le preguntó sobre cómo se encuentra su relación con el líder del PRO: "Voy a la presentación del libro y me parece una muy buena iniciativa que un ex presidente comparta sus experiencias, aprendizajes y visión de futuro. Estoy bien con él, voy a ir el jueves. Hablo seguido y estuve hace 10 días con Mauricio". Y advirtió: "No hubo ninguna expresión de él, ni pública ni privada, que muestre que quiere ser candidato":

Otra vez, con las elecciones sobre la mesa y luego de que esquivara la consulta, el hijo de Mauro Viale insistió dejando en claro que tanto Larreta como Macri tienen el mismo interés sobre la presidencia. "Podría haber muchos que tengan el mismo interés, sería natural que alguien del partido radical... Tenés tres gobernadores de la UCR, el presidente del partido, (Martín) Lousteau, (María Eugenia) Vidal, (Elisa) Carrió...", enumeró corriéndose del foco. Y frente al interés de los periodistas de + Realidad sobre el candidato, dejó en claro que van a definirlo en unas PASO: "Como corresponde, sí, que elija la gente. Pero falta mucho todavía".

Sobre una posible candidatura de Vidal, marcó que "No está definido si va a ser candidata este año". Y sumó: "Para mí es una de las mejores dirigentes políticas que tiene este país. Además, es amiga personal mía y la re contra banco. Estuvo bien en tomarse una distancia, algo de tiempo, después de la experiencia tan intensa que tuvo en la Provincia pero todavía no está definido quiénes serán candidatos".

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió el calendario para las elecciones legislativas del 2021 y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el domingo 8 de agosto mientras que las generales definitivas, el 24 de octubre. Cabe destacar que si el Congreso sanciona la ley podrían ser suspendidas por pedido de los gobernadores frente a la pandemia.