Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre su compañero de fórmula: "Diversidad"

El precandidato a presidente de JxC se refirió a la definición del nombre de su vice, en caso de triunfar. "La diversidad es algo que enriquece", dijo.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, afirmó desde Salta que su compañero de fórmula debería representar "algún tipo de diversidad", a pesar de no confirmar un nombre. Asimismo, adelantó que no intervendrá en el armado de las listas de candidatos a legisladores nacionales en las provincias ya que busca que Argentina sea "un país federal".

En declaraciones realizadas a la prensa en la provincia, el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires expresó: "Nombres de candidatos a vicepresidente no tengo todavía, pero será alguien que acompañe mi vocación de trabajo y de cambio, y sería bueno que represente diversidad, que es algo que enriquece". Y agregó: "Puede ser alguien del interior, ya que yo soy de la ciudad de Buenos Aires; puede ser diversidad de género; o de especialidad, teniendo en cuenta que soy economista; o distinto partido. Algún tipo de diversidad sería bueno".

A su vez, desde el Campo Histórico de la Cruz, donde saludó a los gauchos que desfilaron en honor al Gral. Martín Miguel de Güemes en el 202° aniversario de su muerte, Rodríguez Larreta se refirió a las alianzas confirmadas de cara a las próximas elecciones. "Seguimos sumando, lo cual es muy importante para cambiar la Argentina, para luchar contra la inseguridad. Una fuerza amplia que dé la pelea para ganarle al kirchnerismo y devolverle a la gente la ilusión y los sueños. Sumamos a Espert, a Margarita Stolbizer y seguimos sumando para cambiar a la Argentina", manifestó.

Según pudo conocer El Destape, el jefe de Gobierno porteño apuntará a los valores de los votos, la territorialidad, la gobernabilidad y manejo del Senado, la fuerza del trabajo, la amplitud y -tal como expresó- una cuota de diversidad en la fórmula. Habrá novedades recién durante la semana y todavía no se adelantaron definiciones porque no se llegó a ellas, pero hasta el momento la prioridad siempre la tuvo Gerardo Morales que cumpliría con tres de cuatro factores de diversidad: jujeño, contador público y radical. Sin embargo, podrían aparecer otros nombres como el de Juan Schiaretti o Miguel Ángel Pichetto.

Por otro lado, también en relación a las próximas elecciones, advirtió que no será parte del armado de las listas de candidatos a legisladores nacionales en las diferentes provincias. "Creo que la Argentina tiene que volver a ser un país federal, y yo no voy a venir desde Buenos Aires a elegir con el dedo las candidaturas, para eso está la dirigencia local del PRO", señaló.

Con respecto al programa de Gobierno, Larreta remarcó que todos los focos deben estar puesto en bajar la inflación y esto ocurrirá a través de cuatro puntos concretos. "Primero, no gastar más de lo que tenemos, basta de déficit fiscal; segundo, basta de maquinita, no emitimos más; tercero, una ley para independizar el Banco Central y que el Gobierno no le pueda pedir más plata cada vez que quiere gastar de más; y cuarto, un boom de exportaciones para terminar con el cepo, los tipos de cambio y los parches", enumeró.

Sobre el cierre manifestó que no está de acuerdo en nacionalizar el litio porque "los recursos naturales son de las provincias", abogó por "impulsar aún más" su producción y remarcó la importancia de que las provincias hagan que las regalías y los beneficios de este queden en las provincias para el bienestar de la gente. "Salta es y va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina", sentenció.