El kirchnerismo insiste con "CFK o nada" y pide una "movilización plena"

Oscar Parrilli salió a reclamar una marcha por la absolución de la vicepresidenta, mientras que varios funcionarios reiteraron el pedido de que CFK sea candidata.

El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli llamó este lunes a una "movilización plena" para pedir por la "absolución plena" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. En paralelo, diversos funcionarios del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, como Walter Correa, Nicolás Kreplak y Carlos Bianco, salieron a pedir que la vicepresidenta sea la candidata del peronismo en las elecciones de este año.

"Ella está proscripta, no es que no quiera (ser candidata), no puede porque la están proscribiendo en esta democracia constitucional limitada donde los poderes están tergiversados", expresó Parrilli en diálogo con radio Futuröck. Para el legislador, "hay una proscripción violenta lisa y llana" ya que a Fernández de Kirchner "la querían muerta, fracasaron y ahora la quieren presa, ese es el objetivo".

"Tenemos que lograr a absolución total y plena para Cristina", dijo y agregó que el fallo judicial que la condenó por irregularidades en la obra pública "es político y tiene que ser revertido políticamente". En ese marco, llamó a una "movilización plena" para pedir por la absolución de la expresidenta.

Luego de comparar la situación de la Vicepresidenta con la proscripción sufrida por el exmandatario Juan Domingo Perón en 1955, Parrilli criticó el accionar del Poder Judicial en pos de ese objetivo. "La corrupción de la Justicia con el poder mediático, económico y político está a la vista de todos", advirtió.

El kirchnerismo bonaerense volvió a pedir por Cristina candidata en 2023

En paralelo, funcionarios del gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires salieron a pedir nuevamente que Cristina sea candidata en las elecciones 2023, luego del plenario de la militancia que tuvo lugar el último sábado en Avellaneda.

Por su parte, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, se refirió al plenario de la militancia kirchnerista y sostuvo que “la síntesis” del plenario fue “luchar contra la proscripción de Cristina”. Y agregó que en las próximas elecciones “es Cristina o nada” con “Cristina candidata y Axel gobernador”.

En diálogo con Caballero de Día por El Destape Radio, el jefe de la cartera de trabajo bonaerense afirmó que “fue el primer encuentro de muchos” y que “en ningún momento se habló de ruptura ni de fracciones, pero sí la prepotencia de la militancia dijo que nuestra candidata es Cristina”.

En ese sentido, el funcionario provincial sostuvo que “para ganar las elecciones, el proceso lo tienen que conducir los compañeros y compañeras que tienen legitimidad”.

“Hay compañeros que el cargo público, una legislatura, el gobierno del Frente de Todos le da legalidad, sin ninguna duda, pero los compañeros y compañeras que estuvieron en Avellaneda tienen legitimidad y ahora el proceso lo tienen que conducir los compañeros y compañeras que tienen legitimidad", aseguró Correa, luego de que Máximo Kirchner pidiera "subir la militancia a los lugares" de liderazgo.

En la misma línea, el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que "la democracia plena" implica que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "pueda ser candidata" en las próximas elecciones y analizó que "el pueblo no tiene plan B porque el liderazgo natural no se traslada".

A su turno, el jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó: "Me parece un error que haya compañeros y compañeras que piensen que se puede hacer peronismo sin Cristina, que se puede gobernar sin Cristina y que piensen que pueden dar las discusiones en el ámbito político electoral en un año como este, sin Cristina", sostuvo el funcionario provincial.