Parrilli: "Con el video, Bullrich está avalando el atentado a Cristina Kirchner"

El senador repudió el video en el que se ve cómo la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio canta con militantes por “una Argentina sin Cristina”. Afirmó que quiere volver a la violencia y represión en el país.

El senador nacional Oscar Parrilli repudió este jueves el video que protagonizó la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, contra Cristina Kirchner y aseguró que con esto "claramente está avalando el intento de magnicidio contra la vicepresidenta”. Recordó que se trató de la única dirigente que no repudió el ataque a la exmandataria.

En diálogo con El Destape Radio, Parrilli enfatizó que Bullrich "fue la única dirigente política que no condenó el intento de magnicidio y se encargó de bloquear en el seno del PRO una declaración que iba a sacar JxC en contra del atentado". Y que esta frase del video "es muy similar a lo que dijo Gerardo Milman, que era su jefe de campaña", que “había anunciado la posibilidad del atentado” a la vicepresidenta. “Patricia Bullrich tiene algo que ver con este tema y está reivindicando el atentado”, enfatizó.

“Está claro que ella está prometiendo un futuro de violencia y represión sumado a que prometió un nuevo acuerdo con el Fondo. Lo que promete es menos piquetes y hacer desaparecer a Cristina y al kirchnerismo así que a todos nosotros nos va a meter presos, matarnos”, disparó el senador. En este marco, insistió que tanto Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta quieren volver al pasado “pero peor” con sus programas económicos.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se la ve a la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023 junto a militantes que, entre cánticos, pidieron “una Argentina sin Cristina”. “Yo la quiero a Patricia de presidente, para que construyamos este presente. Para que construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina”, cantaron entre risas y fotos junto a Bullrich.

Repudio a Patricia Bullrich

La intendenta de Quilmes, que irá por la reelección por Unión por la Patria (UP), Mayra Mendoza, fue la primera que salió a cruzarla a través de sus redes sociales. “La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández, hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan “por una Argentina sin Cristina”, escribió la jefa comunal y militante de La Cámpora. Además agregó: “Promueven el odio mientras buscan eliminar a sus adversarios políticos. Eso es el Macrismo”.

El ministro de Interior y jefe de campaña de UP Eduardo Wado de Pedro cuestionó por redes sociales a Bullrich. "En la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos @PatoBullrich ", indicó.

También Rossi le recordó que no se pronunció sobre el intento de magnicidio. "No condenó el atentado contra su vida y ahora promete una Argentina sin Cristina". Y retomó una advertencia: "La derecha está a cara descubierta. No hay más eufemismos. Esto cantan @PatoBullrich y su militancia, porque es lo que quiere la oposición. El exterminio".