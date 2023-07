"Argentina sin Cristina" Kirchner: el violento mensaje que agitó Patricia Bullrich

En las últimas horas se viralizó un video en la que se la ve a Patricia Bullrich con militantes a su alrededor que, entre cánticos, pidieron “una Argentina sin Cristina”. Desde UP salieron a cruzarla fuertemente.

En las últimas horas se viralizó un video en la que se la ve a la precandidata a Presidenta de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023, Patricia Bullrich, junto a militantes que, entre cánticos, pidieron “una Argentina sin Cristina”. “Yo la quiero a Patricia de presidente, para que construyamos este presente. Para que construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina”, cantaron entre risas y fotos junto a Bullrich.

La intendenta de Quilmes, que irá por la reelección por Unión por la Patria (UP), Mayra Mendoza, salió a cruzarla a través de sus redes sociales. “La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a Cristina Fernández, hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan “por una Argentina sin Cristina”, escribió la jefa comunal y militante de La Cámpora.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además agregó: “Promueven el odio mientras buscan eliminar a sus adversarios políticos. Eso es el Macrismo”. La polémica ya se desató.

Larreta se cansó y criticó a Bullrich una vez más

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra su contrincante en el frente opositor Patricia Bullrich y su plan económico en un eventual gobierno. Dijo que “ningún economista serio en la Argentina dice que se puede sacar el cepo cuando hay cero dólares en el Banco Central” en referencia a las promesas de Bullrich en la Sociedad Rural. Le recordó “el blindaje” del gobierno de De La Rúa en el que ella fue ministra de Trabajo entre 2000 y 2001 antes del estadillo social.

"El blindaje en nuestro país ya lo hizo De la Rúa y no vamos a repetir eso. Seamos realistas. Un nuevo acuerdo no es eso, es un nuevo préstamo del Fondo. ¿Así vamos a empezar el gobierno? ¿Por qué mejor no hacemos los deberes los argentinos? Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones. Para eso hay que mostrar un rumbo. Si la Argentina se recupera, el Fondo no es un problema. Hay que cumplir", lanzó.