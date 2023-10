Myriam Bregman chicaneó a Javier Milei en el debate presidencial 2023: "Gatito mimoso"

Los candidatos presidenciales de la izquierda y La Libertad Avanza protagonizaron el primer cruce picante del debate presidencial. La frase de la diputada que causó furor en las redes sociales.

Myriam Bregman, la candidata presidencial del Frente de Izquierda, apuntó directamente contra su rival libertario, Javier Milei, y lo acusó de ser "un gatito mimoso del poder económico" en vez de un outsider de la llamada "casta política". El picante intercambio se produjo durante el eje temático de economía del primer debate presidencial de cara a las elecciones 2023.

"Milei llega hasta acá hablando de la casta. No es casta, pero hace alianzas (Luis) Barrionuevo. No es casta, pero le arma las listas (Sergio) Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidencia de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio cerrado como muchos de los políticos que él crítica", enumeró Bregman en su derecho a réplica.

"Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones durante estos años, algunos viviendo del Estado. Y con él esperan ganar mucho más. No es un León, es un gatito mimoso del poder económico", subrayó la diputada por e el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda (FIT).

Gatito mimoso: la frase de Bregman sobre Milei que generó graciosos memes