Morales criticó la propuesta de Vidal y cree que Macri se arrepintió de haberse bajado

Se vuelve a poner intensa la interna de Juntos por el Cambio tras el reclamo que hizo la exgobernadora de Buenos Aires para que se bajen todas las candidaturas. El presidente de la UCR salió a cruzarla.

Gerardo Morales criticó la propuesta de María Eugenia Vidal para que se bajen todas las candidaturas y cree que Mauricio Macri se arrepintió de haberse bajado. Así, se vuelve a poner intensa la interna de Juntos por el Cambio tras el reclamo que hizo la exgobernadora de Buenos Aires.

El precandidato a presidente por el radicalismo y gobernador de Jujuy afirmó: “Llama la atención la propuesta de Vidal, pero es una propuesta para el PRO, nosotros somos otro partido. Hay mucho ruido en el PRO, no me quiero meter hasta que se tranquilice un poco todo. Salvo que se haya arrepentido Macri”.

Sobre las primarias venideras y el futuro de JxC, Morales dijo. “Está muy complicada la situación, pero se va a resolver, van a transcurrir las PASO y vamos a estar todos unidos para afrontar lo que viene, que es gobernar la República Argentina”.

En una entrevista en Radio Perfil, el mandatario expresó: “No creo que ningún dirigente del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica o del peronismo republicano que sea tan irresponsable para romper Juntos por el Cambio. En mi opinión es la fuerza política que está en condiciones de gobernar el país, con todos nuestro defectos y virtudes”.

También no dejó de lado un tema que preocupa al radicalismo: una alianza con Javier Milei, quien ayer le propuso una interna a Patricia Bullrich. “Hace varios meses que no hablo con Mauricio Macri. El acercamiento a Milei es algo que nosotros no compartimos, no cuenten con nosotros. La venta de órganos, la portación de armas, eliminar el Banco Central, la educación pública y toda la locura desquiciada de esos planteos no lo compartimos. Estamos hablando de gobernar un país que está muy complicado, hay que hacerlo con mesura y con decisión”.

Sobre si puede llegar a ser Milei el próximo mandatario, Morales fue tajante: “Tiene que ver con la bronca de la gente y de muchos sectores de la sociedad argentina, principalmente en los jóvenes. Pero sería catastrófico para el país que una persona desquiciada como Milei se haga cargo de comandar los destinos de la República Argentina”.

En esa línea, el gobernador hizo una comparación penosa: “Muchas veces Milei me hace acordar mucho a Milagro Sala. Son muy parecidos en la forma de actuar, de hablar, de gritar... La verdad que me hace acordar mucho”.

Por otro lado, Morales se refirió a la frase de Aníbal Fernández, quien aseguró que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las elecciones. “Lo de Aníbal Fernández es una literalmente una amenaza, es decir que si gobierna Juntos por el Cambio o si no gobierna el Frente de Todos vamos a llenar las calles de gente y las vamos a llenar de sangre. Nosotros no le tenemos miedo al Frente de Todos”, dijo.