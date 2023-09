Milei la acusó de "tirar bombas en los 70" y Bullrich lo cruzó: “Yo superé la violencia, él lo hace a los 50”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio apuntó contra el líder de La Libertad Avanza: “Al que piensa distinto, le dice que es una cucaracha”, aseguró ella. Y se comparó con Pepe Mujica, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet.

Javier Milei le puso pimienta al debate electoral y acusó a Patricia Bullrich de "tirar bombas en los 70". La candidata de Juntos por el Cambio salió luego a cruzarlo: “Yo superé la violencia, él lo hace a los 50”, dijo.

“Tirar bombas está mal, ¿no? Y están poniendo una candidata a presidente que tiraba bombas en los 70, vamos. Era bien peronista. Y bien peronista de izquierda”, afirmó Milei anoche sobre la exministra de Seguridad.

Bullrich aseguró este jueves que siempre asumió haber sido parte de una agrupación militante peronista que estaba vinculada a Montoneros. “Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe lo que hice. Después, lo que escribieron sobre lo que hice es otra cosa totalmente distinta", dijo.

La candidata de JxC siguió: "Tengo un pasado en la Juventud Peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven".

A Milei le dijo: "Que eso me lo diga alguien que hoy practica la violencia como forma de acción política... me parece que vale más mi aprendizaje, que aquel que lo hace a los 50 y pico años”, indicó con respecto al libertario en Radio Con Vos.

"Soy de las que quizás pocas de esa generación que lo ha dicho siempre con claridad y sinceridad, soy sincera. Entonces usar ese recurso es no aceptar que las personas puedan... Como le pasó a Pepe Mujica, a Dilma Rousseff o a Michelle Bachelet, que participaron de determinados momentos históricos en sus países y que después tuvieron una mirada totalmente distinta porque la vivieron, saben lo duro que es vivir esas circunstancias y quieren cambiar, no quieren ni para sus hijos ni para sus nietos la violencia”, sostuvo Bullrich.

Lanzó además: “Hemos aprendido. Yo he aprendido a valorar profundamente la democracia y por eso me paro en ese lugar. Y creo que es muy importante ser capaz de cambiar cuando uno ha logrado entender que ese camino no lleva a ningún lado. Mucho peor es seguir en el mismo camino o hacerlo ahora cuando sos grande”.

Apuntó Bullrich duro contra Milei. “Cuando él dice que las personas son cucarachas, cuando plantea que todos los periodistas son ensobrados o cuando no acepta que alguien le discuta tiene un nivel de violencia fuerte. Se le nota”, expresó Bullrich.

“Al que piensa distinto, le dice que es una cucaracha. O peor, le dice que es un mogólico, que es una palabra absolutamente ofensiva. Esa es una violencia muy fuerte, ejercida en el tiempo actual. Me parece que es muy importante entender que cuando transformás a la persona en una cucaracha, decís que son un animal al que podés aplastar con el pie, bueno, eso es violencia”, afirmó la postulante de JxC.