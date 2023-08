Javier Milei dijo que "plebiscitaría" la ley de interrupción del embarazo

El candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA) lo anticipó este lunes y enfatizó que "no es un derecho ganado".

El candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, anticipó este lunes que en caso de ser electo "haría un plebiscito" sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), reiteró que está "en contra del aborto" y enfatizó que "no es un derecho ganado".

El diputado nacional, en declaraciones a Neura Media, afirmó: "Estoy en contra del aborto, porque está en contra del derecho a la vida". En caso de ser presidente, Milei indicó que "haría un plebiscito" y en caso de que los electores estuvieran "en contra" de la interrupción del embarazo "eliminaría la ley". "Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá", resaltó.

El economista criticó a los sectores que promovieron el derecho a las mujeres de interrumpir su embarazo y los calificó de "personas con el cerebro lavado en una política asesina". Luego, el dirigente libertario interrogó: "¿Cómo puede ser un derecho ganado matar un ser humano?"

"Soy militante del pañuelo celeste y mi posición la baso en una cuestión filosófica, biológica y matemática", añadió. Además, cuestionó la implementación de esta ley y resaltó: "Cuando uno construye sobre un principio moral incorrecto, el resultado es inmundo".

La Ley 27.610, aprobada en diciembre de 2021, regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país.

Las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión y cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida o su salud.

También habló de sus "buenos" vínculos con el ex presidente Mauricio Macri y su primo, Jorge, al tiempo que repitió que en caso de ganar la presidencia haría un "ajuste mucho más fuerte".

"Me llevo muy bien con Jorge Macri y a Axel Kicillof espero que Carolina (Píparo) siga avanzando y le hagamos el take over. No tengo por qué esconder que me llevo tan bien con Jorge como con Mauricio Macri que ayer me llamó pero yo me estaba bañando para salir en la conferencia y no pude atenderlo y entonces me mandó un mensaje. Sólo Jorge y Mauricio me mandaron", contó el candidato libertario esta tarde, en su primera aparición después de haber sacado 30 puntos este domingo.

El economista libertario fue consultado sobre qué haría en caso de llegar a la Casa Rosada con la deuda que el ex presidente Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional y sobre ese punto Milei aseguró que haría "un ajuste mucho más grande que lo que pide el FMI".

Luego de apuntar a los de Juntos por el Cambio que avalaron el endeudamiento, Milei afirmó: "El FMI es una institución nefasta que protege a los políticos irresponsables porque en lugar de mandarlos a hacer el ajuste les pone plata que que no lo hagan y lo licuen en el tiempo. El FMI no representa un problema, nosotros queremos hacer un programa de ajuste más severo que el que pide el Fondo. El ajuste que proponemos es mucho mas fuerte. A nosotros sí nos importa cuál es la forma y queremos que lo pague la política", describió el economista en diálogo con Eduardo Feinmann.

Con información de Télam