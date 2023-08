Massa posterga el reinicio de la campaña y pone el foco en la economía

El equipo del candidato prepara la campaña de cara al 22 de octubre, en medio de cambios y anuncios en la economía. Potenciar a nivel nacional la provincia de Buenos Aires y el interior del país, el foco del tigrense para intentar meterse en el balotaje. La bronca con los gobernadores e intendentes.

El reinicio de la campaña de Unión por la Patria se posterga. Sergio Massa eligió los primeros días poner el foco en la economía. El martes viaja a Washington, EEUU, para reunirse con el FMI y sellar los desembolsos por 10 mil millones de dólares. Luego de las primeras impresiones tras el cimbronazo de Javier Milei en las elecciones 2023, comienza a delinearse cómo será la campaña del ministro del candidato de UP. En el medio aparecieron molestias y broncas por los números en provincias e intendencias.

Ahí piensa poner el foco Massa en la campaña. En el interior del país; en provincias como Tucumán y Salta hubo sorpresas. Allí ganó Milei. En el bastión peronista y en la otra gobernada por un amigo y aliado del tigrense, Gustavo Sáenz, el candidato de UP salió segundo atrás del libertario.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En Tucumán lo que nos decían era que entre la falta de plata y de entusiasmo de las PASO sucedió lo que sucedió", le dijo un dirigente peronista que tiene diálogo con el manzurismo. En el oficialismo esperan dar vuelta estos números para octubre.

Milei ganó en 16 provincias, JxC en tres y UP en cinco. El candidato de UP se impuso en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Buenos Aires. En algunas de estas provincias se pretende ampliar el número. Por ejemplo, en Formosa, donde el peronismo ganó por "apenas" 20 puntos, La diferencia suele ser mayor.

"Massa está molesto con algunos gobernadores", dijo una fuente a El Destape que tiene diálogo constante con el candidato. Cree que no movilizaron lo suficiente y se conformaron con buenas resultados a nivel gobernador en la elección desdoblada de la nacional.

Pero no es el único lugar donde pone el ojo. Massa mira también la provincia de Buenos Aires y varias intendencias. Hubo corte de boleta que rondó entre los 10 y los 20 puntos a favor de los jefes comunales. Por ejemplo, en San Fernando, donde un frenterenovadorista como Juan Andreotti sacó 53 puntos y UP a nivel presidente sacó 33 entre los dos candidatos. Algunos colegas de Andreotti, por lo bajo, miran y critican esos números. "Es amigo de Massa, no puede haber ese corte de boleta", afirmó uno de ellos a este portal.

Hubo un excel al que accedió El Destape que anduvo dando vueltas durante todo el martes muestra la diferencia en diferentes distritos entre intendentes y la fuerza a nivel nacional. También llegó ese documento a las manos del comando de campaña de UP de la calle Bartolomé Mitre. Sin embargo, desde el bunker operativo de Unión por la Patria subestimaron esos números. "Pasa siempre eso. Es el mismo corte de siempre, la diferencia es que ahora impresiona más porque el candidato a presidente estuvo más abajo. Pero con Alberto Fernández en 47 puntos, los intendentes sacaban arriba de 60 en 2019", reflexionó un referente de la campaña.

Massa entiende que para octubre se debe nacionalizar más la elección. Cree que hubo ruido por las internas en varias intendencias importantes del conurbano y entonces se diversificó el discurso y se dejó de lado la militancia de su candidatura. "Nosotros tenemos que militar lo nacional. Militar lo de arriba. Y arrastrar todo para abajo. No me sirve a mi ganar la intendencia, y que el gobernador y el presidente sean de otro color político", argumentó un barón del conurbano ante El Destape.

Esta semana habrá reuniones de alto voltaje político en PBA, donde intendentes, el equipo de Massa y uno de los jefes de campaña de Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, comenzarán a armar la estrategia en ese distrito que será el que inclinará la elección de octubre. A la espera de decisiones, Massa postergó la campaña. Estará el martes y miércoles en Estados Unidos. Aún no hay actos de campaña en el horizonte cercano. Mientras, toma decisiones a nivel económico y se esperan anuncios en los próximos días.