Massa le respondió a Macri por su advertencia a la UCR: "Sangra por la herida"

El exPresidente lo acusó de "confundir y enredar" al entorno de JxC y el ministro-candidato le sacó peso a las cenas compartidas con algunos dirigentes. "Él hizo daño con sus mentiras", marcó.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, apuntó contra el exmandatario Mauricio Macri luego del pedido del referente de Juntos por el Cambio (JxC) para que dirigentes del radicalismo no se reúnan con el ministro durante la campaña electoral. "Hay que tener cuidado, tomar distancia. Confunde y enrieda a todo el mundo. Después de la campaña, los que quieran seguir comiendo asados o hablando con él, que lo hagan", lanzó el líder del PRO. Y la respuesta, no tardó en llegar: "Sangra por la herida".

En diálogo con Alejandro Fantino, el titular de Hacienda remarcó que el expresidente está "sangrando por la herida porque hay dirigentes de su espacio comen asado en mi casa, como si comer asado fuera un pecado" y aseguró que si busca evitar que sus políticos se reúnan con él, deberá hablar "con la mitad de su partido, muchos de sus dirigentes militaron con nosotros mucho tiempo".

Al mismo tiempo, durante la entrevista en TN, Macri sostuvo que le asignó "un enorme mérito a él, de detener los cambios que nosotros queríamos llevar adelante" y lo acusó de "enroscar y enloquecer" a los dirigentes de su gobierno para que el macrismo fracase. "Si hay algo que le hizo daño a su gobierno fue sus mentiras. Es el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar Impuesto a las Ganancias en su gobierno y le cobró al doble. Yo, por suerte, si el Senado aprueba la ley voy a poder decir en mi gobierno ningún trabajador va a pagar Impuesto a las Ganancias", sostuvo Massa en respuesta. "Viste que la mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso y que por eso le pegaba. Lo contó en una entrevista. Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida", añadió.

En esa línea, el ministro de Economía sostuvo que más allá de las medidas tomadas durante su gobierno "el daño más grande se lo hizo yendo a entregar a la Argentina al FMI" y subrayó que sobreendeudó a la Argentina porque en ese momento el país podía tomar 18.000 millones de dólares de deuda y él termina pidiendo una deuda de 54.000 millones. "El fondo en ese momento, de acuerdo al capital que Argentina tenía, le podía prestar sólo 18.000 millones de dólares a la Argentina. Trump da la orden de que no se respete el estatuto del Fondo y le aprueban a la Argentina para pagarle a los fondos que se estaban yendo de la Argentina: Blackrock, Fidelity, Ashmore, Templeton y tantos otros. Había terminado la curva de timba con la conferencia de prensa, esa famosa, de Marcos Peña, Sturzenegger y Caputo, anunciando que no iban a cumplir todo lo que se habían comprometido", recordó.

Ante la consulta del periodista y entrevistador, Massa explicó que no se trata de una interpretación propia de los hechos durante el macrismo: "La AGN, que es un organismo de la oposición, dice que el 66% de la plata que el Fondo le dio a Macri se fue de la Argentina y fue usada para pagar la salida de los fondos de inversión que estaban especulando en la Argentina. También lo dice el Fondo"

Massa, Milei y la dolarización

Una de las principales propuestas económicas del candidato liberal Javier Milei es dolarizar la economía del país. "Cuando hablan de unificación de la brecha y de dolarización, lo que no se están diciendo a la gente es que le van a devaluar su ingreso el 100%", marcó Sergio Massa. Y añadió: "Le van a llevar el colectivo a 1.100 pesos, le van a llevar el tren a 1.300 pesos, la boleta de luz de un jubilado va a ser 23.400 pesos. Te digo porque si no le pones números, son frases muy lindas. La dolarización implica cambio en los precios de la economía".

Por otro lado, sobre la propuesta de eliminar el Banco Central, el titular de Haciendo sostuvo: "Es una elección de país. Cuando vos no tenés tu Banco Central, vos no definís tu política industrial, la define otro país. Vos no definís tu política de crédito con tu gente, la define otro país. Vos no definís la política de acceso al crédito de tus ciudadanos, la define otro país". Y sentenció: "Andá y pregúntale a los ecuatorianos. La única tentación de dolarización, digamos, los únicos interesados en países con dolarización, sean países en vías de desarrollo, son, digamos, los carteles, básicamente porque les permite blanquear el dinero del narcotráfico, que es lo que está sufriendo Ecuador en este momento".