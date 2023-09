Sergio Massa anunció que eliminará aportes a Pymes que tomen trabajadores por dos años

El ministro de Economía y candidato presidencial de UP, anticipó que la medida se anunciará formalmente este martes.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, anticipó este lunes que mañana hará una "primera modificación que va a permitir que en los próximos dos años cada Pyme que tome un trabajador no pague aportes ni contribuciones".

En un encuentro con empresarios en Parque Norte, Massa indicó que el objetivo de esta medida es "transformar los programas sociales en empleo e incorporar jóvenes al mercado de trabajo", porque "creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente, vamos a empezar a debatir el futuro desde ahora".

Asimismo, Massa destacó que "siempre es más fácil pararse desde la destrucción que la construcción". Expresó que desde la coalición oficialista "nos mueve el profundo amor por Argentina" y aseguró que "vamos a seguir gobernando". "No nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina", afirmó Massa. Y agradeció a los presentes "por confiar, quédense tranquilos, el país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda pero vamos a seguir gobernando Argentina".

La agenda de Sergio Massa

Sergio Massa arrancó la primera semana de campaña de cara a las generales y en la que tendrán un rol más protagónico los gobernadores. El sábado próximo estará en Tucumán, desde donde se relanzará acompañado por los mandatarios. El gobernador de esa provincia, Juan Manzur, fue designado para estar al frente de la estrategia de las provincias del norte.

"El viernes y sábado nos vamos a juntar en Tucumán todos los gobernadores y le vamos a demostrar nuestro apoyo", resaltó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en declaraciones formuladas esta mañana a FutuRöck. En ese marco, el mandatario provincial sostuvo que Massa "va a ganar las elecciones" y analizó que, a diferencia de lo ocurrido en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), "cuando se decide el Poder Ejecutivo, la gente piensa mucho más el voto", en referencia al próximo 22 de octubre.

"Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires y CABA fueron los únicos distritos que llamaron a las elecciones junto con las nacionales, y en esos lugares no ganó (Javier) Milei" analizó Jalil en referencia al desempeño electoral del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). En ese marco, indicó: "Cuando se decide el Ejecutivo la gente piensa mucho más el voto. Estoy seguro que Massa va a ganar las elecciones".

Tucumán fue uno de los resultados sorpresivos de las PASO al ser una provincia en la que tradicionalmente se impone el peronismo, pero en las primarias allí se impuso Javier Milei. Manzur y su sucesor, Osvaldo Jaldo, le aseguraron a Massa que lo darán vuelta, como ya hicieron en las elecciones locales.

Massa viajará a Tucumán el viernes para compartir un asado con los gobernadores en la casa de Manzur, al que también están invitados los jefes de la CGT. "El sábado se reunirá con quienes encabezan las boletas legislativas de las provincias norteñas y luego será el momento del gran acto con el que esperan darle impulso al inicio de la campaña para octubre", anticipó El Destape este domingo.

De este modo, el candidato de UP buscará que los gobernadores no solo jueguen un papel más protagónico en la campaña sino también que traccionen más votos, luego de las críticas internas sobre la poca movilización territorial que hicieron para las elecciones PASO y que le costaron al peronismo algunos puntos clave que ahora cambiar el resultado de la elección.