Los gobernadores le prometieron a Massa recuperar un millón de votos en octubre

El grueso de los sufragios provendría de los que no fueron a votar en las PASO. El resto, de aquellos candidatos que no pudieron pasar las primarias. Qué pueden hacer con Milei y que temen que pase con Bullrich.

Sergio Massa se trajo una promesa de Tucumán. Los gobernadores peronistas le aseguraron que pueden recuperar un millón de votos, más que la diferencia que le sacó Javier Milei en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a Unión por la Patria. El dato al que llegan los mandatarios se explica por un crecimiento a través de los votos de aquellos que no votaron en las primarias y una suma de aquellos que sufragaron en favor de un postulante que no las superó.

En las PASO de agosto, Javier Milei obtuvo 7.352.244 votos, mientras que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta sacaron 6.895.941; y Sergio Massa y Juan Grabois consiguieron 6.719.042. Lo que temen dentro del peronismo es una caída masiva de Bullrich, debido a que sus votantes duros podrían inclinarse por Milei. Para Massa, 750 mil votos más le alcanzan para entrar en el balotaje.

Los últimos sondeos a los que tuvo acceso el gobierno nacional muestran que Milei crece hasta conseguir entre 36 y 38 por ciento de los votos, mientras que Massa alcanza entre el 28 y el 30. Bullrich mide entre el 20 y 23 por ciento, es decir, que pierde una parte de los votos que obtuvo Larreta en las PASO. Ese escenario lleva al peronismo a llegar al balotaje, la primera misión que observan desde el equipo de campaña de Massa. El segundo objetivo será ganar el balotaje, para el que se espera implementar una nueva estrategia. "Todas las elecciones son diferentes", explican.

Los sondeos y los focus muestran que la comunicación de Carlos Melconian como ministro de Economía de Bullrich en su eventual gobierno tuvo un sabor agridulce. Por una parte, mejoró la performance en la explicación financiera del plan de la ex ministra de Seguridad, pero por otra parte desdibujó su candidatura. En el cuarto oscuro se pondrá la boleta de Bullrich, no de Melconian.

El plan de los gobernadores

La estrategia pasará por la épica, la tecnología y el territorio. En primer lugar apuntan al desarrollo de una campaña a la vieja escuela, ganando la calle y yendo al puerta a puerta. Los gobernadores están confiados que pueden llegar con la militancia a sectores a los que Milei solo puede acceder con sus redes sociales.

El segundo punto es el despliegue de la épica peronista. "Se creen que le van a ganar a la máquina peronista con tik tok", se río el gobernador Juan Manzur en un encuentro con otros mandatarios en el teatro Mercedes Sosa. El objetivo no solo es alertar qué puede llegar a pasar si gana Milei, sino también enamorar con lo que puede hacer el peronismo en el gobierno sin sequía, sin pandemia y con los dólares que se perdieron en la importación de gas. "Hasta ahora Massa hizo campaña como ministro de Economía, ahora va a ser candidato", adelantaron.

El tercer punto es el tecnológico. En las PASO no se desarrollaron campañas mediante grupos de WhatsApp. Lo que harán será difundir mensajes a pequeña escala personalizados a través de concejales, intendentes, gobernadores y candidatos nacionales.

Massa tiene previsto visitar la mayoría de las provincias de la Argentina. Irá tres veces a Córdoba antes de los comicios en un intento de recuperar terreno en la segunda provincia más poblada de la Argentina, donde Unión por la Patria quedó tercero. También irá a la Patagonia la próxima semana. El candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, se desdobla: viajará a Mendoza en los próximos días y luego recorrerá parte del Conurbano Bonaerense.

Milei, los outsider de UxP y las tendencias

Una de las ventajas con las que cuenta el peronismo es el miedo a Milei. Algunos sectores ven con desesperación los posibles coletazos que dé la economía si es dolarizada o los efectos sociales que tendrá la privatización de la educación, los sistemas de salud y las jubilaciones. Todo quedará desregulado. Esto llevará a que algunas figuras que no son parte de Unión por la Patria llamen a votarlos para evitar "un mal mayor".

Uno de esos casos de este fin de semana fue Emilio Monzó, quien apoya la candidatura de Patricia Bullrich. En una entrevista en Radio con Vos abrió las puertas de apoyo a Massa en caso de que compita en el balotaje con Milei: ""Massa es más centro que Milei y yo soy más de centro".

Otro de los nombres que suenan es el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Massa dialoga con el ex ministro de economía de Néstor Kirchner una vez por semana y ante la amenaza de Milei no es descartable que se posicione en favor del peronismo. El tiempo y las elecciones dirán.