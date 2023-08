Los 5 datos poco conocidos de la vida de Sergio Massa: se recibió a los 41 años, es amigo de Riquelme y primera generación de argentinos

Hijo de inmigrantes italianos, el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria se recibió de abogado recién en 2013 y tiene un estrecho vínculo con Juan Román Riquelme. Cómo se hizo peronista y el mal comienzo de su relación con Malena Galmarini.

Sergio Massa es una de las figuras políticas más conocidas del país. Es precandidato a presidente en las elecciones 2023 por Unión por la Patria y se desempeña como ministro de Economía desde agosto de 2022. Sin embargo, más allá de su función pública, hay otros datos de su vida que son menos conocidos.

Por ejemplo, es primera generación de argentinos, se hizo peronista tras una visita a Luis Barrionuevo, se recibió de abogado recién a los 41 años, casi termina mal con Malena Galmarini y es amigo de Juan Román Riquelme.

Se hizo peronista en 1994 tras una visita a Luis Barrionuevo

Es sabido que, en sus orígenes, Massa no militaba en el peronismo sino en la UCeDe, el espacio liberal fundado por Álvaro Alsogaray en los años ochenta. El actual precandidato presidencial pasó a integrar el justicialismo recién en 1994, cuando tenía 21 años. En febrero de ese año, el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, lo había invitado a su casa de Punta Mogotes, Mar del Plata, junto a Alejandro Keck, amigo de Massa y concejal de la UCeDe.

En aquel momento, el hoy ministro vivía todavía en el partido de San Martín, un lugar donde Barrionuevo, entonces presidente del club Chacarita, buscaba pisar fuerte. El referente gremial vio condiciones prometedoras en Massa y le ofreció sumarse al peronismo.

De esa forma, el gremialista se garantizaba una mayor hegemonía territorial frente a la molesta presencia ucedeísta en San Martín, mientras que a Massa le prometió un rol local más preponderante y apoyo para afrontar las actividades proselitistas. El entonces joven liberal quedó conforme con el ofrecimiento y al día siguiente volvió a su casa ya como parte del peronismo. "Necesito de ustedes porque tengo todos los indios que quiero, pero me faltan algunos que se puedan poner saco y corbata", había explicado Barrionuevo a Massa y los suyos en una reunión previa, según reveló la revista Anfibia.

Al poco tiempo, el precandidato de UP ya había conseguido montar dos unidades básicas a su cargo en el municipio. Cinco años después, en 1999, fue electo como diputado bonaerense por la Primera Sección Electoral integrando la lista del PJ. El resto ya es historia conocida.

Se recibió de abogado recién en 2013

Massa comenzó a cursar derecho en la Universidad de Belgrano en 1990, cuando tenía 18 años. Cuatro años después ya tenía la carrera prácticamente terminada, pero la política pudo más. Al joven recién aterrizado en el peronismo no le dieron los tiempos para todo y decidió dejar la universidad cuando solo le quedaban cuatro materias para dedicarse de lleno a la campaña de Graciela Camaño, que se postulaba entonces para la intendencia de San Martín.

Recién retomaría su carrera académica casi 20 años después, en julio de 2013, mientras era intendente de Tigre y al inicio de la campaña electoral que lo llevaría a ser el candidato a diputado más votado en la provincia de Buenos Aires.

El 16 de julio de 2013, Massa se recibió de abogado por la Universidad de Belgrano al aprobar Derecho Laboral. "Me pasearon por todo el programa. Pero no tuve muchas dificultades porque era derecho laboral. Le puse todos ejemplos de medidas que yo había impulsado en la Anses", contó en ese momento.

Aseguró que no quería que nadie se entere y que el hecho trascendió solo porque otros alumnos subieron a Twitter fotos suyas rindiendo. El actual ministro de Economía aprobó su examen oral final con un 9.

Es amigo cercano de Juan Román Riquelme

Sergio Tomás Massa es un confeso hincha de Tigre, club por el cual comenzó a apasionarse tras su mudanza a ese partido del conurbano y del cual llegó a ser dirigente y vocal. Aunque esa faceta futbolera suya es ampliamente conocida, no lo es tanto la amistad que mantiene con el ídolo de Boca Juan Román Riquelme. Ambos quedaron unidos por su pertenencia territorial, ya que el actual vicepresidente xeneize es vecino de Torcuato.

De hecho, Massa se encargó de desmentir rumores que indicaban que él mismo colaboró con el armado de la lista que consagró a la fórmula Ameal-Pergolini como presidente y vice del club en 2019, desbancando así 24 años de macrismo.

De cualquier modo, sí reveló públicamente sus encuentros íntimos con Riquelme. El año pasado, dijo en una entrevista en C5N que invitó a "Román" a su casa a "tomar mates" durante toda una madrugada. "La otra noche vino Román, llegó a las 23.45 y nos quedamos tomando mate hasta las 4 de la mañana. Mi hija, a las 2 de la mañana, bajó a buscar agua y dijo: 'Qué horario extraño el de ustedes para juntarse...'. A mí me gusta escuchar lo que me contaba sobre por qué no fue al Real Madrid... Los tipos que fueron o son relevantes en lo suyo te enseñan", contó el hoy precandidato presidencial.

El 25 de junio pasado, Massa estrenó su nominación presidencial presenciando en La Bombonera el partido despedida de Riquelme. "Seguís siendo Román de Torcuato", le dijo en el posteo que le dedicó en su cuenta de Instagram.

La historia con la que Massa festejó la despedida de Riquelme desde la tribuna de La Bombonera

Es argentino de primera generación

Sergio Tomás Massa es hijo de Alfonso Massa, un inmigrante italiano nacido en 1938 que llegó a Argentina siendo todavía un niño de la mano de su padre, abuelo del ministro de Economía. La familia Massa es originaria del pueblo de Niscemi, en Sicilia, que posee en total unos 28.000 habitantes. Alfonso hijo, el padre de Sergio, llegó a Buenos Aires cuando tenía unos siete u ocho años.

Sergio Massa con su padre Alfonso (tercero desde la izquierda)

Fue en ese momento, durante el primer peronismo, que Alfonso padre, con oficio de albañil, inició el camino del ascenso social que había venido a buscar. Años después, Alfonso hijo siguió su propio camino en el mundo de la construcción para convertirse en un pequeño empresario del sector.

Por su parte, la madre de Sergio, Lucía Cherti, también es italiana, pero del norte, originaria de Trieste. Ambos volvieron temporalmente a Italia años después para casarse en Niscemi. Gracias a este origen, el propio Sergio posee la ciudadanía italiana. Los padres del funcionario y precandidato presidencial todavía viven y, de hecho, estuvieron presentes en su jura como ministro de Economía en la Casa Rosada, el 3 de agosto del año pasado.

Su primer encuentro con Malena Galmarini no terminó bien

Sergio Massa conoció a su actual esposa, Malena Galmarini, a fin de los años noventa. El encuentro se dio a través de los padres de la precandidata a intendenta de Tigre: Fernando "Pato" Galmarini, ex funcionario menemista, y Marcela Durrieu, ex diputada nacional.

Un día, Massa fue a la casa de los Galmarini con la excusa de que tenía que hablar de algunos temas con Durrieu. "Se quedó todo el día, no sé cuánto tenía para hablar con mi mamá”, afirmó Malena años más tarde.

Aunque hoy llevan más de 25 años de relación, con dos hijos incluidos, el propio Massa contó que todo pudo haber sido distinto, ya que el primer encuentro entre ambos no salió del todo bien. "La primera impresión no fue buena, Malena me ladró. A mí, en cambio, me llamó la atención enseguida. En ese entonces Male usaba el pelo muy cortito, y eso me encantó”, dijo el hoy ministro de Economía.

Tiempo después fueron a bailar a un boliche de la zona con amigos en común y ahí comenzaron su relación. Para entonces, la impresión de Sergio que tenía Malena mejoró: “Siempre me pareció un tipo talentoso, con una visión distinta del mundo y de las cosas. Me resultó muy atractivo conocer a un chico que le interesara el país, que antes que ir a bailar –que también lo hacía– prefería ir a un bar a charlar”, contó la actual titular de Aysa.