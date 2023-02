Lammens quiere ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad

El ministro de Turismo y Deportes aseguró que piensa en volver a presentarse para el cargo que compitió en 2019. Sin embargo, aclaró que actualmente debe abocarse a la gestión. Además, se refirió al PreViaje 4.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, se refirió a la actualidad del Frente de Todos (FdT) de cara al año eleccionario y aseguró que piensa ser candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires para los próximos comicios. "Por supuesto que me anoto, siempre miro a CABA", aseguró firmemente y sostuvo que no descarta ir a una PASO dentro del PJ porteño para construir "una alternativa atractiva".

En diálogo con Radio 10, con Gustavo "El Gato" Sylvestre, el titular de la cartera turística habló del frente oficialista en Ciudad y remarcó que lo primero y principal es "construir una alternativa atractiva" para seducir a las y los votantes de dicha jurisdicción. "Es cierto que pasa el tiempo y que en algunas cuestiones hay que apurarse, también es verdad que quienes tenemos resposabilidad de gestión para llegar competitivos a las elecciones, no solo en Ciudad sino aen todo el país, es abocarnos 100% a la gestión. Tenemos que hacer que el gobierno llegue y llegue bien", resaltó.

Con respecto al plan seducción a aquellas personas que habían sido interpeladas durante las elecciones del 2019, a las que actualmente hoy "no llegamos, para quienes no estuvimos a la altura de lo esperado", Lammens explicó que hay muchos dirigentes "competitivos" para construir dichas candidaturas dentro del FdT. "Por supuesto que me anoto y siempre miro a la Ciudad, pero hoy corresponde que me ocupe a la gestión. Creo que tenemos que construir una alternativa de poder real, hay que sacudir un poco las estructuras vetustas del PJ porteño y hay que moverlas un poco para que tengan vocación de poder real y no ver cuántos legisladores meten", subrayó.

Sobre ir a unas PASO en la Ciudad, el ministro sostuvo: "Haría lo que sea más atractivo para el FdT. Si el objetivo es crear una oferta atractiva y una primaria puede crear eso, no tendría ningún problema. Hay muchos dirigentes del frente que pueden aportar". Y ante la intervención de Sylvestre, asegurando que "no hay tantos" y que "no hay tiempo" para construir nuevas caras para disputar el poder con el PRO, agregó: "Es cierto que hay muchos que todavía no son conocidos y son buenos. A mí me tocó hacer campaña en un momento muy difícil, romper el cerco mediático es complicado".

Turismo y PreViaje 4: qué dijo Lammens

Matías Lammens se refirió a la actual temporada y resaltó que al tener temporadas récords en años anteriores, era un desafío mantener lo mismo números o hasta superarlos. "Creo que sin ninguna duda lo hemos logrado, es reconocido por muchos. Mismo el intendente de Mar del Plata (Guillermo Montenegro), que no tiene afinidad política con nosotros, reconoció que su ciudad había tenido el mejor año de la historia en 2022". Y añadió: "Mucho tiene que ver PreViaje, la recuperación económica que está experimentando el país y el turismo. Como dijimos cuando asumimos con el Presidente, fue uno de los ejes de crecimiento, recuperación y desarrollo estratégico de la Argentina".

Por otro lado, el ministro aseguró que tras la pandemia del COVID-19 se comenzó a entender al turismo como "una industria", que principalmente ha sido una de las "más generadoras de empleo" y que además se transformó en una "gran oportunidad" para el desarrollo del federalismo en Argentina.

Mientras que sobre el PreViaje 4, que apunta a la temporada más baja (entre mayo y junio), Lammens comentó que la idea es que a partir del mes de marzo la gente ya pueda comenzar a comprar pasajes para los distintos destinos. "Tiene como objetivo apuntar a la temporada baja y sostener la demanda. Estamos hablando de una de las actividades más importantes de la Argentina. Lograr que haya una uniformidad en la demanda, que no haya temporada baja, nos permite sostener el empleo y también en relación a la generación de divisas", cerró.