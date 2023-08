Lacunza reveló una frase privada de Macri por la crisis de 2019: "Helicóptero"

El ex ministro de Economía contó qué le dijo el entonces presidente después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que perdió Cambiemos en 2019.

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, contó qué le dijo el entonces presidente Mauricio Macri después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que perdió Cambiemos en 2019. El economista reveló que, después de la derrota, le dijo al ex mandatario: “Tenemos tres opciones: ganar, perder o el helicóptero”.

En ese momento, Macri respondió: “Me dijo ‘hacé lo que tengas que hacer’, que era tomar medidas antipáticas, medidas horribles pero que eran necesarias”. Lacunza advirtió que el actual escenario es peor que el anterior, ya que antes había una “conducción consciente y altruista” de parte del dirigente del PRO.

En agosto de 2019, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner obtuvo 47% frente al 32% que había logrado la boleta de Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto. El dólar pegó un salto a $65 aunque se estabilizó en 58 pesos. Fue más de un 30%.

“Asumimos los costos políticos de tomar las medidas impopulares que tomamos en pos del bienestar general. Ahora la visión es miope, es cortoplacista, de ver cómo llegamos a octubre”, recordó Lacunza en declaraciones con el periodista Luis Novaresio, por LN+.

En relación a las medidas adoptadas ahora, el ex funcionario dijo: “Nadie devalúa porque quiere, sino que devalúan porque no queda otra”, indicó. “Está dando un mensaje horrible. Devaluás porque no tenés reservas, no porque te lo pide el Fondo (Monetario Internacional)”, dijo al pronunciarse sobre las razones que dio Sergio Massa.

Milei con el FMI

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se reunió este viernes junto a su equipo de asesores con funcionarios técnicos del Fondo Monetario Internacional, y les planteó que en un eventual gobierno suyo haría un ajuste fiscal, una unificación del tipo de cambio y una reforma laboral, mientras que eliminaría el Banco Central.

Se trató de parte de la ronda de reuniones que el FMI coordinó con los principales candidatos de las elecciones 2023, ya que además de Milei, que venció en las PASO, los equipos técnicos del organismo de crédito también se reunieron con el equipo económico de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

En la reunión de este viernes participaron Milei junto con sus asesores económicos Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Roque Fernández. De parte del FMI, el encuentro fue encabezado por Rodrigo Valdés, Director del Hemisferio Occidental, junto a su equipo.