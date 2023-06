La interna de Santa Fe copió la guerra nacional de Cambiemos

Los dichos de Carolina Losada fueron minimizados pero hubo mucho enojo por su cambio de estrategia con ataques hacia dentro de la alianza y no hacia el kirchnerismo. Encuestas, focus group, falta de plan y ser “turista” en Santa Fe, algunos de los dardos internos.

Los modismos de la interna nacional llegaron a la provincia de Santa Fe donde estalló una pelea que podría repercutir negativamente para la alianza opositora en una elección general en caso de complicar la transferencia de votos por profundas diferencias entre las opciones de la PASO. Carolina Losada apuntó contra las otras dos expresiones que competirán contra ella en una Primaria al hablar del fracaso en la lucha contra el narcotráfico, los vínculos de ex funcionarios con todo este entramado delictivo y, por elevación, un palito a Martín Lousteau, principal contrincante del macrismo en la CABA y socio de Gerardo Morales, adversario de este sector radical conocido como el Grupo Malbec, emparentado a Patricia Bullrich.

De un momento a otro, Losada sorprendió con un cambio de perfil. Pasó de ser la senadora simpática a plantarse discursivamente y apuntar contra los adicionales sectores participantes de la interna. Maximiliano Pullaro, la otra cabeza radical de una fórmula completada por una dirigente PRO larretista, Gisela Scaglia, fue señalado por la senadora por ser una persona “oscura” que le molesta que ella “venga a poner luz” sobre su persona. “No soy la candidata del narcotráfico, por eso están financiando campañas sucias en mi contra” que, según dijeron desde su entorno a El Destape, son “millonarias” y diarias. Entonces, esto no sería una embestida hacia su compañero de frente sino una suerte de respuesta. Ella, por lo tanto, no convocará, de ganar, a nadie que tenga ataduras que impidan enfrentar a las mafias.

Con la seguridad como principal eje de campaña en una provincia atravesada por el narcotráfico, Losada, su compañero de fórmula, Federico Angelini, y Patricia Bullrich, la madrina de este tándem, decidieron mostrarse juntos con cara de seriedad, de firmeza, de cambio y de novedad en la conducción política para desplazar a los que ya tuvieron responsabilidad y no lograron mejorar las cosas sino que, todo lo contrario, las empeoraron o formaron parte de ella. Algo así como la renovación de la que también podría colgarse la ex ministra de Mauricio Macri que nunca tuvo una responsabilidad máxima en el Ejecutivo y este año aspirará a conseguir.

Según se planteó cerca de la precandidata, Losada denunció públicamente la campaña sucia y marcó los antecedentes de Pullaro, a diferencia de otros, en forma pública “y mirando a los santafesinos a la cara”. En su mensaje, dijo contar con el apoyo de todos los referentes nacionales de Cambiemos, desde halcones hasta falsas palomas, pero no tener ataduras para plantear lo que piensa y denunciar lo que haga falta. En esa lista de acompañamientos lo sumó a Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno no está 100% dentro de la campaña de Losada, quiso participar pero no encontró lugar para canalizar opiniones aunque no sacó el pie del plato. Sin embargo, se vio un claro acompañamiento, de su parte, a Maximiliano Pullaro, un nombre aliado de Martín Lousteau, socio de Larreta en la CABA. Su vice, Scaglia, responde al proyecto larretista. La intención del capitalino es jugar a la imparcial hasta que pasen las PASO.

Para la precandidata a vice, sorprendida por el giro discursivo de Losada, la senadora “vino como una cara de la nueva política a hacer prácticas de la vieja política”. Dijo, en diálogo con El Destape, que le llamó “la atención que venga a hablar de la gestión de un ministro de Seguridad cuando ella no vivía en la provincia, entonces alguien le contó y le contó mal”.

En principio, en Evolución minimizaron los golpes de la senadora y decidieron no darle volumen ni entidad a los dichos. “No existís”, a lo Maradona. La gran pregunta, con una respuesta sencilla y otra tal vez un poco más compleja, es el por qué en el giro discursivo de Losada. La contestación más rápida es el resultado de las encuestas, abajo en una interna contra Pullaro pero arriba de la opción socialista de Mónica Fein.

En los últimos días, los equipos vieron cuatro encuestas no mandadas a hacer por ellos y en todas la opción de Losada apareció abajo. Por lo tanto, efectivamente podría obedecer a esta cuestión matemática vinculada a la intención de voto. Desde el armado de la senadora, por el contrario, aseguraron estar arriba en los números salvo en los sondeos “que hace esta gente, o las que publican y reparten”. Para Carolina, la “campaña millonaria” arrancó desde la derrota interna en 2021 y “nadie sabe de dónde sacan la plata”, que es “increíble”.

Por otro lado, también podría haber surgido un focus group que le arrojó la necesidad de modificar la imagen por el mood de época provincial. Dejar la sonrisa y la buena onda para pasar a la seriedad y una posición más agresiva.

Uno de los grandes puntos que siempre se cuestionó sobre Losada desde la orilla adversaria fue justamente ese, la capacidad que podría tener para plantarse frente a las fuerzas de seguridad provincial y dominarlas. Se dijo que se la podrían “comer cruda”, por lo tanto allí se puede encontrar una explicación.

Para Scaglia, sin embargo, “la firmeza no es crítica, sino capacidad para tomar las decisiones”. Un discurso bien larretista enfrentado al modelo bullrichista que sí optó por ser combativo en el lenguaje y en la postura. “La realidad de Santa Fe no está para que la política se esté peleando, está para que le digan qué vas a hacer” porque, por ejemplo, en “Rosario hubo 132 muertos en lo que va del año”.

Respecto a la seguridad, como ya contó El Destape, Pullaro presentó su plan para que el gobernador sea el jefe de la policía y que los efectivos estén en la calle, no atrás de un escritorio con tareas administrativas. También, reactivar la investigación criminal, controlar el servicio penitenciario y que los presos de alto perfil estén realmente incomunicados con el compromiso futuro de contruir una prisión de máxima seguridad en la provincia. La presunta falta de un plan por parte de Carolina y su vivienda alejada de Santa Fe fueron, según se especuló, algunos de los motivos por los cuales decidió cambiar el “eje” de discusión para que se “hable de otra cosa”.

Este giro de Losada fue visto como un grave error estratégico, a diferencia de su armado que lo consideró parte de una declaración valiente, real y necesaria en este contexto por la existencia real de audios “comprometedores” de Pullaro con las bandas criminales. “Bullrich habla muy bien de la gestión de Maxi en Santa Fe”, lanzó Scaglia. El precandidato a gobernador le pidió a su competidora que “le pregunte a Patricia Bullrich que piensa sobre lo que dijo, porque claramente no opina como ella y lo manifestó públicamente en reiteradas oportunidades”.

Hace diez días, la titular del PRO bajo uso de licencia se solidarizó con Pullaro por “amedrentamientos” narco y hoy, después de este mensaje en La Capital del precandidato en Santa Fe, sacó un video con Losada y Angelini, los tres serios, mostrándose como lo nuevo de la gestión. Los afiches de calle serán iguales.

En materia electoral, un armador cambiemita cuestionó un olvido fundamental, Santa Fe recién enfrentará una PASO. Al no ser las elecciones generales, las primarias - que se harán el 16 de julio - enfrentarán a tres opciones del armado frente de frentes y habrá una sola ganadora que se encaminará a las generales del 10 de septiembre. Para esa fecha, la fórmula triunfadora necesitará de los votos que las otras dos consiguieron. De ganar, ¿Cómo hará Losada para captar los sufragios de quienes optaron por Pullaro y por Fein si fue muy dura contra el correligionario y contra los socialistas? Carolina aseguró que ella jamás hablo de la postulante de esta fuerza, como una primera desmentida.

Scaglia pidió hacer la pregunta inversa, convencida de que la senadora no será la ganadora de la interna: “Si perdés la PASO, ¿a quién votas? Ella te va a decir 'no puedo porque no vivo en Santa Fe'”. Más allá de eso, sobre el futuro del frente de frentes, la precandidata a la vicegobernación dijo entender “que el adversario está afuera”, que el objetivo es ganarle a Omar Perotti, y que por eso no va a hablar mal de otros competidores del mismo espacio pero sí va a responder a las agresiones.

“Hablo de las virtudes que nosotros tenemos. Mi virtud es ser santafesina, vivir en Santa Fe y conocer a la provincia de punta a punta; otra es tener un plan”, que Losada aún no especificó en su caso; “otra es tener un armado territorial político que son nuestro apoyo más grande, que están en gestión”. Por ello, lo más destacado fue la pertenencia territorial y la crítica a la senadora por hablar desde afuera.

Para Scaglia, la millonaria campaña sucia en contra de Losada se basó en lo que reveló la propia Losada. En una entrevista, prometió vivir en Santa Fe en caso de ser gobernadora. “Entiendo que no vive y no conoce la provincia, viene de turismo. Pero, la verdad, tiene que involucrarse más con la provincia”, le retrucó la compañera de fórmula de Pullaro.

Como en la nacional, Cambiemos pareció haber creído en una victoria asegurada para, en vez de debatir con el peronismo, pelearse entre ellos para ver quién será la cara de la conducción de un proceso que, estimaron, será sin dudas de ellos. Siempre es riesgoso gritar el gol antes de tiempo.