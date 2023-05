La compañera de fórmula de Milei se opuso al matrimonio igualitario

Ante la consulta de si está a favor del matriomonio igualitario, Victoria Villarruel manifestó que, desde su visión, "estaba garantizado con la unión civil". Sus dichos generaron un tenso momento en la entrevista que hizo en La Nación Más.

Victoria Villarruel, diputada nacional por La Libertad Avanza que suena como compañera de fórmula del precandidato presidencial Javier Milei, se mostró en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada en la Argentina en 2010. "Para mí estaba garantizado con la unión civil", dijo en diálogo con La Nación Más.

Las declaraciones de Villarruel se dieron en el marco de una entrevista que hizo con el periodista Luis Novaresio. "En lo legal, estaban garantizados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso... Para mí todos tenemos derechos ante la ley", manifestó.

Al escuchar los dichos de la diputada, Novaresio intercedió para remarcarle su visión. "Pero no tiene que ver con lo religioso. Es ley civil el matrimonio", le dijo. Tras eso, Villarruel respondió: "Sí, por supuesto. Pero es posterior a la consagración de la institución del matrimonio, que es una institución que fue previamente religiosa".

Ante las palabras de la compañera de fórmula de Milei, Novaresio volvió a interrumpir para hacer una aclaración sobre el aspecto "religioso" del matrimonio mencionado por Villarruel: "No, el matrimonio fue laico. Matrimonios se celebraron a lo largo de la historia en instituciones civiles". La dirigente, por su parte, afirmó: "Por supuesto, pero tiene una connotación que es de tipo religiosa. Me parece que en la unión civil estaba garantizado plenamente y aquellas cosas que no tuvieran su reconocimiento legal había que ampliarlas y listo".

"Te molesta que los gays podamos tener los mismos derechos que los heterosexuales", retrucó Novaresio, en uno de los momentos más tensos de la nota. La diputada, sin embargo, contestó: "No, estaba garantizado. De hecho hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan. Estaban en unión civil, en una unión irregular en algunos casos". En ese sentido, cerró: "No me molesta, ¿por qué me habría de molestar?".

Milei anunciará "en las próximas semanas" la fórmula que integrará con Victoria Villarruel

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, anunciará "en las próximas semanas" la fórmula de ese espacio, en la cual estará acompañado por la diputada nacional Victoria Villarruel como postulante a vicepresidenta, confirmaron fuentes partidarias a Télam.

Los voceros de la alianza libertaria dijeron a Télam que "la elección de Villarruel se concretó hace unas semanas, antes de la partida de Javier hacia las provincias en gira proselitista". Sobre este aspecto, resaltaron que "Javier siempre quiso a una mujer como compañera de fórmula".