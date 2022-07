La candidatura a intendente que pone presión en la interna de Juntos por el Cambio

El ex concejal de Necohea Martín Migueles anunció su intención de ser candidato por el Pro para la intendencia en esa ciudad. Aseguran que comenzó a tomar contacto con la conducción del partido amarillo en la Quinta Sección Electoral, a cargo del intendente Guillermo Montenegro. La alianza opositora mermó su fuerza en el distrito tras la salida del jefe comunal Arturo Rojas, hoy en el Frente de Todos.

El municipio bonaerense de Necochea es uno de los distritos en donde la interna de Juntos por el Cambio se pondrá a prueba en la previa de los comicios ejecutivos de 2023. El ex concejal Martín Migueles anunció su intención de ser candidato a intendente por el Pro.

Pese a definirse como un "político no tradicional", Migueles no es un outsider. El abogado tuvo una militancia dentro del peronismo de la mano del fallecido ex titular del UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas. En 1997 Migueles fue concejal por el Partido Justicialista en 1997 y fue presidente de la Cooperativa Energética de la comuna. Luego, el abogado se retiró de la política y se dedicó a su profesión y a su carrera de montañista, con la que recorrió varios paises.

Según señalaron desde su entorno, Migueles busca acercarse al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, así como otros dirigentes que no están cercanos a esta conducción. El jefe comunal de Mar del Plata es el líder de los intendentes del Pro en la Quinta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios fuertes de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, esta fortaleza está sustentada en una solida presencia de la Unión Cívica Radical. Sin ir más lejos, el presidente del comité Provincia, Maximiliano Abad, es hombre de la Quinta. Desde las inmediaciones de Migueles reconocieron la "tradición radical" de Necochea, pero señalaron que hubo diálogos con la dirigencia local del partido centenario. El objetivo es lograr una lista de unidad de la representación Juntos por el Cambio necochense. "El que mejor mida y esté posicionado, será el candidato", afirmaron desde el entorno de Migueles.

Juntos por el Cambio en el distrito tenía como representante a Arturo Rojas, electo intendente de la ciudad en 2019. Sin embargo, después de asumir, el jefe comunal dejó la alianza macrista para pasarse al partido Fe, sello de Venegas y su gremio, UATRE.

Tras la muerte de Venegas, el sindicato de los peones rurales se pasó al oficialismo y Rojas armó un sello vecinalista, Nueva Necochea, con el que se impuso en los comicios legislativos de 2021. A fines de ese año, el intendente se mostró en un encuentro de alcaldes del Frente Renovador que lidera el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Armó un partido municipal. Se lo ve en contacto directo con el Gobierno", señalaron desde el entorno de Migueles.

Entre las propuestas que Migueles plantea, está la de la creación de una planta depuradora en el municipio, trabajar en el medio ambiente y simplificar el sistema de habilitaciones comerciales, en sintonía con la gratuidad que impulsó en Tres de Febrero el intendente del Pro, Diego Valenzuela.