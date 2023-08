Kicillof: “Lo que se está discutiendo en estas elecciones son los derechos”

El gobernador bonaerense diferenció los modelos de país que pretenden Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Cruzó al juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz por llamar “populista” al movimiento peronista.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró el sexto encuentro del ciclo de Jornadas por el Derecho al Futuro a poco más de una semana para las PASO que definirán los candidatos en estas elecciones 2023. “Hablar de derechos es algo que tal vez parezca trivial, para nosotras es terriblemente profundo en un momento en donde se está discutiendo si los argentinos y las argentinas tenemos derechos, esa es la discusión que se está dando de cara a las elecciones”, dijo desde San Pedro. "Ellos proponen volver al pasado", aseguró el mandatario y advirtió: "Nos van a dejar sin futuro".

La propuesta organizada por la Jefatura de Asesores del Gobernador para debatir sobre el desarrollo y la ampliación de los derechos del pueblo bonaerense comenzó cerca del mediodía con distintas mesas en las que se debatió sobre la soberanía de las vías navegables y energética. Allí, en tanto, estuvieron el intendente local, Cecilio Salazar; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; y la diputada nacional Agustina Propato.

En ese marco, el Kicillof tomó palabras del juez de la Corte Suprema de la Nación Carlos Rosenkrantz, que sostuvo, según sus palabras, de “populista” al movimiento peronista. “Hablar simplemente de que se debe dar respuesta a las necesidades es un hecho vinculado al populismo, es muy dañino”, dijo. En contrapartida, el gobernador sostuvo que se trata de una “cuestión de fondo” porque parte de una “perspectiva de que nuestro pueblo no puede aspirar a nada, a lo básico, porque es caro, es imposible”.

“El problema no es que las necesidades requieren un gasto, sino que el problema es que estamos ante un sector que los recursos que tiene, que obtiene a través de créditos, no está dispuesto a usarlo para responder a las necesidades de la gente, lo que quiere hacer es capturar recursos para intereses minúsculos, particulares, privados”, apuntó, en relación a la oposición. En contraposición, Kicillof, manifestó: “Cuando somos oposición acompañamos al pueblo en su lucha y cuando somos oficialismo, cada necesidad la tomamos como un derecho y cada derecho como una obligación de quien tiene responsabilidades de gobierno. No es populismo. Es simplemente ponerse como del lado de los que todavía necesitan, todavía no tienen, no han llegado y a su lado ir conquistando aquello que falta”.

“Nosotros pensamos que hay que defender a la universidad pública, que hay pocas, que hay que hacer más, que hay que acercar la universidad pública y gratuita”, dijo. También, reivindicó el “derecho al disfrute” de las y los trabajadores, por lo que hizo énfasis en distintos programas de su gestión ligados a las vacaciones y los viajes de egresados de las y los adolescentes que terminan sus estudios secundarios.

Kicillof, por último, hizo referencia a la soberanía energética y sostuvo que desde la oposición proponen "recetas del pasado". En relación a ello, explicó: "Ahora que recuperamos YPF, que tenemos Vaca Muerta, volvamos a hacer lo que se hizo y la dejaron enterrada en el pasado: privatizarla. no nos van a permitir pensar en un futuro. En lo que hay que pensar en en nuestro futuro, que depende de nuestra soberanía y que hagamos lo que tengamos que hacer aunque nos hagan juicio, aunque nos persigan".