Kicillof: “Creo que hay que hacer un esfuerzo en clarificar más nuestras propuestas"

El gobernador bonaerense se refirió a la campaña de Unión por la Patria y al encuentro de los mandatarios con Sergio Massa.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a la campaña de Unión por la Patria (UP) y afirmó: “Creo que hay que hacer un esfuerzo en clarificar más nuestras propuestas”. El dirigente dijo a El Destape Radio que “lo que ocurrió en las urnas de las PASO es para prestar mucha atención, nos interpela a la política en general”.

“Más allá de lo que ocurrió con Milei y los resultados, hubo un fallo generalizado en las encuestas. La enorme derrota de Larreta que hace un año era número puesto como Presidente y terminó sacando un 11%. Y después, Juntos por el Cambio terminó con muy pocas posibilidades”, añadió Kicillof. “La derecha, lo que nos muestra, son presuntas novedades de recetas más antiguas de lo que uno puede imaginar, y además fracasadas”, dijo y señaló que “UP tiene que ser más claro y contundente con lo que tenemos para ofrecer, y eso nos pone competitivos”.

En tanto, el dirigente se refirió a la reunión de Massa con los gobernadores en Tucumán y señaló que “fue algo muy importante. A nivel simbólico también es importante”. El mandatario provincial advirtió que “el discurso de Sergio fue muy bueno. No sólo por lo simbólico sino también por los compromisos que tomó”. Además planteó la importancia de la presencia de los dirigentes “sindicales y sociales”.

El voto a Milei y a Bullrich

Durante la entrevista, el Gobernador bonaerense se refirió a las elecciones que realizaron las fuerzas Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA). “La derecha logró captar un descontento. En el caso de Bullrich es absolutamente incomprensible y por eso fue sustituida por Melconian. En el caso de Milei, con una serie de latiguillos para los cuales hay que hacer una especie de traducir con las propuestas de Milei que son de imposible cumplimiento”, analizó el mandatario.

En ese sentido se refirió a la propuesta de Milei de utilizar vouchers para el sistema educativo: “El voucher es arancelamiento. No sólo de la universidad, sino de las primarias y jardines de infancia”, argumentó. “Estamos ante el desafío de explicar bien qué es lo que proponemos nosotros y del otro lado, desenmascarar cuáles son los desastres que está proponiendo con la derecha. Más casta que Roque Fernández y Carlos Rodríguez no se consigue. Y esos son los economistas que mandó Milei cuando tuvo una reunión seria con el FMI”, agregó.

Respecto de Patricia Bullrich dijo que “volvió a ver si pueden explotar la veta del odio. No da pie con bola”. “Evidentemente están dispuestos a volver al mismo camino de persecución y discurso violento. No solo no tienen propuestas, sino que cuando las expresan van al contrario de los problemas que tenemos”, cerró.

El fallo contra la Argentina por YPF

En cuanto al fallo por la expropiación de YPF, Kicillof señaló “estuvo bien hecho recuperar el control de YPF”. “Eso no se pone en entredicho por el fallo disparatado de una jueza de Wall Street; porque existan estos poderes, que son intereses económicos, no se puede renunciar a la soberanía nacional. Hay que defender la soberanía de los buitres de afuera y de los caranchos de adentro”, remarcó.

“Esto se va a apelar e irá hasta la Corte Suprema. Lo que está en juego son 200 años de gas para la Argentina”, agregó. Sobre el tema también dijo que la oposición es la misma “que ya privatizó YPF y lo fundieron. No sorprende un fallo buitre en medio de la campaña ni que la oposición esté a favor de los buitres. Melconian ya fue buitre y litigó en contra de la Argentina”, refirió.