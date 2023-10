El comentario de Katopodis sobre Milei que dejó pagando a Fantino

El ministro de Obras Públicas se cruzó con Fantino por la propuesta del candidato de La Libertad Avanza de terminar con la obra pública, si gana las elecciones 2023.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que no se va a quedar "de brazos cruzados cuando hay un candidato que plantea terminar con la obra pública" y dijo que va a "hacer todo lo posible para evitar que" el postulante de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2023, Javier Milei, sea presidente y le "joda la vida a todos", según afirmó en una entrevista con Alejandro Fantino.

"Bajo la excusa de atacar a la política, a los que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen. El único candidato que explica cómo solucionar los problemas de la Argentina es Sergio Massa", dijo el funcionario en Twitter. En esa misma publicación, Katopodis adjuntó el video de una entrevista brindada anoche a Radio Neura en la que Fantino le dijo: "Si se para toda la obra pública, venite acá y lo rompemos juntos a Milei, dejá que pase".

Ante esa afirmación, el ministro le contestó: "No ¿porqué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra, o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José León Suárez, y voy a poner todo mi empeño para que no pase".

Y añadió: "Que no pase que un candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que pueda plantear la obra pública y yo me quede con los brazos cruzados. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Que un tipo diga que no va a construir escuelas, yo no me voy a quedar con lo brazos cruzados".

En esa línea, Katopodis señaló además que va a "hacer todo lo posible para evitar que" Milei "sea presidente" y le "joda la vida a todos". "Dice que quiere joder a la política y a los únicos que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen", advirtió Katopodis.

De cara a las elecciones 2023 del domingo 22 de octubre, Katopodis aseguró que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, va a entrar a una segunda vuelta y afirmó que, en las últimas semanas "empieza a haber una discusión y dialogo hacia quién va a gobernar". "Ya no es el humor social sino quien va a resolver los problemas. En ese recorrido Sergio tiene más cartas y lo veo bien plantado para ese foco", agregó.

Luego estimó que "Milei se va a quedar con una parte de lo que tiene Patricia Bullrich entre otras cosas por el voto útil" y que, entonces, "definitivamente va a haber dos representaciones".

Con información de Télam