Elecciones 2023: JxC busca trabar el Congreso con leyes claves en la previa electoral

En el Senado, el oficialismo espera tener quórum y aprobar los proyectos en trámite. Juntos por el Cambio no colaborará y votará en contra de Ganancias y alquileres. En Diputados, afinan estrategia por IVA y jornada laboral.

A las cinco de la tarde del miércoles, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado decidió la estrategia frente a una de las últimas sesiones antes de las elecciones 2023. Habrá platos fuertes, como pliegos de jueces – siempre trabados -, la modificación de la ley de alquileres y la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores. Hasta ahora, la oposición mostró un rechazo a cada uno de estos proyectos.

Con los jueces, siempre se puso un obstáculo para impedir las sesiones; respecto a alquileres, el impulso de Juntos por el Cambio en Diputados no se parece ni por asomo a lo que se retocó en el Senado. Mucho más cerca en la memoria está lo hecho con Ganancias, que tuvo alrededor de cien votos negativos de la coalición y 16 ausencias, en una división que mostró fisuras. Esto, según supo El Destape, no sucedió en la Cámara Alta, donde se definió una postura por unanimidad.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El interbloque resolvió votar en contra tanto de la eliminación del impuesto a las Ganancias para trabajadores, como sucedió en la Cámara Baja, y también de las modificaciones a la ley de alquileres que consiguió introducir el oficialismo en el Senado. Después de un extenso encuentro, también se resolvió no dar quórum y contrariar el pliego de algunos magistrados pero no de todos. Los detalles se conocerán durante el debate.

Una vez más, entonces, el oficialismo tendrá que encargarse de encontrar los números para poder habilitar la sesión. Una tarea titánica en la que se viene trabajando hace varios días y que podría encontrar la llave no sólo en la presencia completa los bloques Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana sino también de Unidad Federal – cinco ex FdT – y los habituales aliados de Río Negro y Misiones. De darse esa conjugación, se llegaría a 38 senadores, uno más de los requeridos para abrir el debate. En la previa, se confió en tener la llave.

La agenda de un día complicado

La jornada será tensa. El Gobierno no retiró el pliego de la jueza Ana María Figueroa, la carta que usó la oposición hasta el momento para no acompañar las sesiones bajo el argumento de la “extorsión”. La camarista fue “despedida” por la Corte Suprema para habilitar, sin votos en contra, la reapertura de causas contra Cristina Kirchner pero el Senado volverá a tratar su permanencia en el cargo hasta los 80 años al considerar que el máximo Tribunal no tiene injerencia.

Además de ese tema candente, habrá otros que se espera puedan convertirse en ley, como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que en Diputados tuvo el voto negativo y 16 ausencias por parte de Juntos por el Cambio. Una división elegante para no mostrar fisuras hirientes. Parte de la oposición trabaja en una iniciativa “superadora” a la presentada por el Ejecutivo pero, al considerarse que los números están, la normativa debería salir aprobada del Congreso.

Otras iniciativas que se espera sean aprobadas son la creación de cinco Universidades nacionales; un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar.

La regulación de alquileres temporarios no quedó dentro del temario de este jueves pero sí el dictamen que modifica la media sanción de alquileres regulares proveniente de Diputados. En la Cámara Baja, la oposición avanzó con un proyecto que reduce la cantidad de años de contrato, de tres a dos, que acelera los incrementos al transformarlos de anuales a cuatrimestrales y que no establece un índice más allá de la negociación entre partes.

El texto, al llegar al Senado, tuvo modificaciones. Se aprobó un dictamen con contratos de tres años e incrementos semestrales – ni anuales ni cuatrimestrales, en el medio -, además del indicador Casa Propia. Los números para acompañar el proyecto podrían ser los mismos 38 que, de darse el caso, darían el quórum. Al menos 36, de no haber ausencias, estarían asegurados pero lo mejor que le podría pasar al texto es llegar a 37.

Si consiguiera ese número, el proyecto modificado regresaría a Diputados obligando a la oposición a tener 129 legisladores votando en contra de los retoques al texto para insistir con el original, de menor protección al inquilino. Se espera una última sesión antes del 22 y si bien se barajó con hacerla la semana que viene, se complicó el panorama y no apareció tan claro. Se espera conseguir algunos dictámenes en los próximos días y lo que suceda en el Senado con alquileres será clave.

Así como en el Senado, en Diputados también hubo encuentros para definir posturas. Para el debate de Ganancias, participó el economista Daniel Artana. Desde que Carlos Melconian fue blanqueado como posible ministro, los equipos empezaron a trabajar mancomunadamente. Este miércoles se esperaba una reunión sobre reducción de jornada laboral, un debate todavía más largo, y hace un par de días hubo otra por el IVA.

Hace poco, Bullrich propuso reducir la carga impositiva a los bienes de consumo, a la canasta familiar, “sacándoles el IVA y devolviéndolos a través de todos los mecanismos electrónicos de cobro y pago que tenemos en Argentina”. Cuando finalmente se hizo, se acusó de “plan platita” e hiperinflacionario. Pero votar en contra de una medida así podría ser perjudicial.

Lo cierto es que todavía quedarán días para intentar ponerse de acuerdo. Este jueves habrá una reunión informativa en la comisión de Presupuesto. Los diputados opositores miembros se encontrarán a las 10, antes de la citación. Van a plantear el costo fiscal de la medida.

En el tintero quedaron muchos temas importantes, como la reducción de la jornada laboral, que probablemente demore un tiempo más o la regulación de los trabajos por aplicaciones. Dentro del gran mundo del trabajo, el proyecto de licencias parentales podría avanzar sin problemas la semana que viene ya que la alianza no tiene diferencias más que con algunos detalles de redacción.