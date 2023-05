Internas sí o no: el kirchnerismo se encolumna detrás de Massa

El ministro de Economía rompió el silencio sobre su postura con respecto a las PASO en las últimas horas y sacudió el avispero del Frente de Todos. El diagnóstico de Wado de Pedro, el apoyo de Larroque, lo que Alberto sabía y el factor Scioli.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer en las últimas 48 horas su postura con respecto a dirimir en una interna la candidatura presidencial dentro del Frente de Todos. Lo repitió en dos oportunidades. En ambas rechazó ir a una PASO con varios candidatos. La palabra del tigrense sacudió el avispero del espacio oficialista. Y hoy redobló la apuesta, al anunciar medidas sobre el agro: "No nos entra un quilombo más, necesitamos orden político para que haya orden económico".

Con tres frases, Massa irrumpió en un debate que parecía ya saldado en el peronismo. Internas, no. "Esto de dirimir en una primaria si el gobierno tiene diferencias me parece un gravísimo error, lo que hace es darle incertidumbre a la gente y estamos para dar certidumbre", dijo en uno de sus pasajes. En otro pidió "no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas". Y también expresó: "Tenemos que decirle a la gente es lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia donde vamos; no poner a pelarnos sobre diferencias que tienen más que ver con cuestiones de posicionamiento individual. Si la pelea es de posicionamiento individual, prefiero mirar desde el costado". No dejó lugar a ninguna duda.

Alberto Fernández ya conocía la postura de Massa. "Hace rato que ya sabía que estaba en contra de las PASO, es algo que Sergio viene repitiendo en privado desde el año pasado y también se lo dijo al Presidente", contaron desde el círculo del Jefe de Estado a El Destape. Fernández sigue convencido en que para fortalecer el Frente de Todos hay que hacerlo a través de internas.

La novedad de la palabra del tigrense tuvo eco dentro del kirchnerismo. El primero que salió a respaldarlo fue Andrés "Cuervo" Larroque. "Lo mejor es ir con una propuesta de consenso", dijo el funcionario bonaerense en la primera hora del jueves.

Quien viene repitiendo en las últimas semanas dentro del espectro K que hay que ir a internas es el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Sin embargo, el funcionario comparte el diagnóstico de Massa.

"Wado coincide con Sergio. Solo que cuando dice que hay que ir a internas está diciendo que primero se tiene que ordenar lo de arriba. Está pidiendo que se junten Alberto y Cristina. Si está desordenado lo de arriba, no queda otra que ir hacia un escenario de PASO", contaron a El Destape desde el riñón del ministro de Interior.

Creen desde el círculo de De Pedro que Massa, por ser uno de los socios principales del FdT, tiene espalda para patear el tablero y pedir que vaya un candidato único. "Pero el trabajo de ambos es el mismo. Wado y Sergio quieren lo mismo, que haya unidad. Solo que ahora no se puede pensar en la unidad si no se juntan Alberto y Cristina", explicó a este portal un dirigente del entorno de De Pedro.

Wado impulsa la reunión entre el Presidente y la Vicepresidenta a través de puentes como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. El círculo de Alberto había tratado de convencerlo en la quinta de Olivos hace días para hacerla antes del Congreso del PJ en Ferro que se hará el martes. Pero empezó a desinflarse. "Alberto está tratando de dilatar la reunión para subirse el precio. Cuanto más tarda en hacerse, más vale esa reunión", analiza un funcionario del kirchnerismo. Desde el albertismo contestan que Alberto quiere realizar el encuentro y que ´ya se va a hacer´. Un funcionario de la Rosada advierte un poco en broma, un poco en serio: "Esto ya lo vimos. Termina definiéndose el sábado 24 de junio a las once de la noche", dijo a El Destape en referencia al límite del cierre de listas.

En el medio está Daniel Scioli, que ya se lanzó como candidato y quiere ir a internas contra quien sea (salvo Cristina, claro). "Daniel pide PASO, también Cafiero, Alberto, Wado, hasta Parrilli pidió hace unos días. Habría que preguntarse por qué un candidato pide unidad. Si no hubo consenso en tres años y medio en el Frente de Todos, ¿por qué habría que haber consenso ahora para elegir a un candidato?", lanzó un sciolista en diálogo con este portal en una ametralladora de dardos dirigidos a Massa.

Desde el entorno del embajador de Brasil contaron que "Daniel sigue firme". Ponen como ejemplo el 2019. "Ahí sí hubo una alineación para ir detrás de un candidato. Se bajaron Scioli, Rossi, Solá, todos. Ahora no vemos lo mismo", expresaron desde el sciolismo.

Al momento, Scioli no va a responder al pedido de Massa de no ir a internas. "Ya respondió en AmCham cuando dijo que hay que ir a una PASO", dijeron desde el círculo del exmotonauta en referencia al encuentro que armó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina que reunió al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, al ministro de Economía y a parte de la oposición. "Hoy Daniel cuenta con el apoyo de Alberto y nadie en el kirchnerismo le bajó el pulgar. En los últimos días vimos a un Scioli auténtico. Puede estar con Mayra Mendoza, con Jorge Ferraresi, con Omar Perotti, con Gustavo Bordet, con intendentes y con representantes de la diversidad del FdT porque siempre se manejó así. Diálogo y búsqueda de consensos es su esencia", se envalentonan alrededor del embajador. Será una disputa que irá creciendo en los próximos días. Un dirigente peronista arriesga que "si va Massa, hoy el único que puede bajarlo a Scioli es Alberto".