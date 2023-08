Insólito: Macri cuestionó al Gobierno y al FMI por una medida que él mismo estableció

El ex presidente no se hizo cargo de una medida que tomó y culpó a la gestión de Unión por la Patria.

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó en la previa de las elecciones 2023 al gobierno de Unión por la Patria y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por haber, supuestamente, impuesto el "cepo" cambiario al dólar. En verdad, esa restricción fue establecida por él mismo, al final de su gestión, cuando perdió las PASO del 2019.

Al ser entrevistado en la señal de cable Todo Noticias, Macri cuestionó al organismo de crédito que lidera Kristalina Georgieva al afirmar que "el Fondo propició el cepo asesino y todo este desastre". Aun así, el referente de Juntos por el Cambio se mostró errático en su valoración del FMI, ya que inmediatamente después aseguró que "si el programa que presentamos (en caso de ganar las elecciones) es suficientemente serio, (el Fondo) va a tener que decir 'avalo esto', y eso nos va a dar una ayuda enorme frente a lo que viene".

De este modo, Macri no solo cuestionó al Fondo Monetario Internacional cuando su propio gobierno sacó el préstamo con el organismo, sino que también cuestionó al cepo cambiario cuando fue él mismo quien lo terminó por establecer, meses antes de la asunción del gobierno de Alberto Fernández.

Concretamente, el gobierno de Cambiemos, bajo la gestión de Alfonso Prat-Gay en el Ministerio de Economía, había quitado el cepo el 16 de diciembre de 2015, a seis días de asumir, lo que llevó el tope de compra de dólares a 2 millones por mes.

Sin embargo, la corrida cambiaria que se inició en abril de 2018 y la consecuente fuga de dólares cambió el panorama. Luego de las PASO del 11 de agosto de 2019, ambos procesos se aceleraron y generaron la renuncia del entonces titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El 1° de septiembre de ese año, el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, restableció el límite mensual de compra de dólares, en primer lugar a 10.000 por mes. Este límite fue reajustado casi dos meses después, el 28 de octubre, a 200 dólares mensuales, cifra que fue mantenida por la gestión del Frente de Todos aunque con el agregado de nuevos impuestos a la compra del dólar ahorro.

Macri evitó jugársela por Bullrich en las PASO 2023 frente a Larreta

Pese a la expectativa que había, Mauricio Macri no apoyó 100% a la precandidata a presidente, Patricia Bullrich. En otro tramo de la entrevista, el ex presidente no reveló a quién votará en las PASO de las elecciones 2023 de este domingo 13 de agosto. Aunque mostró sus diferencias con el otro precandidato presidencial de la interna: Horacio Rodríguez Larreta.

Además reveló que no coincide en cuestiones fundamentales con Larreta y sí en cambio con su ex ministra de Seguridad. "Ella cree que con el apoyo de la gente y el mayor peso que hoy tenemos, en el Congreso, en Diputados, en el Senado, con eso hay que arrancar en un cambio inmediato y profundo", arrancó Macri misterioso sobre su apoyo a Pato Bullrich.

Sobre el alcalde, Macri contó: "Horacio cree que ir a la misma profundidad del cambio, pero que él necesita una mayoría más amplia, del 70%, donde participen otros protagonistas de la dirigencia", expresó. Agregó: "Yo tengo esa diferencia con él".