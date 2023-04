Hugo Moyano pidió una PASO en el Frente de Todos: "Darían un candidato de consenso"

El líder de Camioneros y referente del sindicalismo argentino además destacó que el gobierno nacional "está haciendo un gran esfuerzo para aliviar a la gente".

El líder de los Camioneros y referente del sindicalista, Hugo Moyano, pidió que el Frente de Todos dirima candidaturas mediante internas en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En una entrevista en El Destape Radio con Roberto Navarro, el referente destacó que el gobierno nacional "está haciendo un gran esfuerzo para aliviar a la gente".

"Las PASO darían un candidato de consenso y votado. Las PASO ya están fijadas y sería lo más práctico. El consenso se daría, porque los que estamos dentro del Frente tendríamos la obligación de apoyar al postulante que nos daría como resultado de las primarias", afirmó Moyano.

El dirigente explicó que la Confederación General de los Trabajadores (CGT) no tiene un candidato definido, pero aclaro que no van a apoyar a un candidato de derecha que "le quiete los derechos a los laburantes". Moyano se molestó con los candidatos que hacen campaña contra los trabajadores mediante la propuesta de reforma laboral.

Moyano dijo que no lo invitaron al acto que encabezará Cristina Kirchner en La Plata y manifestó que no tiene un candidato definido, aunque sí hay algunos postulantes que le simpatizan más que otros. "Lo importante es que tengamos un candidato que nos saque adelante. Como dijo Perón, esto lo sacamos adelante todos juntos o no lo saca nadie", indicó.

El dirigente explicó que por los avances de la tecnología es necesario modificar los convenios laborales, pero sin quitar derechos a los trabajadores. "El convenio de Camioneros dice que se hacen 38 kilómetros por hora y hoy se hacen muchos más, por eso hay que cambiarlo para mejorar", indicó.

El camionero expresó que no cree que los trabajadores no están en contra del peronismo como quiere dejar a la vista Javier Milei. "Él está medio confundido. Una vez vino a un acto nuestro durante el macrismo. Él quería subir al escenario y los muchachos no lo invitaron para que lo haga", sostuvo.

Acerca de los candidatos opositores, Moyano dijo que Milei "está un poco confundido" y que no entiende los "cambios de Patricia Bullrich que pasó de los Montoneros al capitalismo salvaje".

Moyano agregó que si bien el gobierno nacional no logró satisfacer las aspiraciones de los votantes que lo eligieron en 2019, hay que tener en cuenta lo que pasó a nivel mundial por la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania.