Horacio Rodríguez Larreta define candidato de su fórmula: "Refleja la unidad de Juntos por el Cambio"

El jefe de gobierno porteño brindó detalles sobre su candidatura presidencial y su posible dupla de cara a las elecciones 2023.

Horacio Rodríguez Larreta sostuvo hoy que todavía no tiene decidido quién será su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales 2023, pero dijo que será “alguien que refleje la unidad de Juntos por el Cambio, que está más consolidada que nunca”.

“No lo tengo decidido, pero va a ser alguien de Juntos por el Cambio, del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica, el Peronismo Repúblicano, Republicanos Unidos. Yo creo en la unidad y defiendo la unidad”, afirmó esta mañana en declaraciones a radio La Red.

Respecto de si cabe la posibilidad de un acuerdo para integrar “fórmulas cruzadas”, el Jefe de Gobierno señaló que es una de las alternativas, aunque remarcó que las opciones todavía están abiertas y recordó que hay tiempo para definir ese tema “hasta mitad de junio”.

Rodríguez Larreta destacó el aporte que están haciendo todos los sectores que integran la coalición opositora. Con respecto a la interna dentro del partido, dijo que no está centrado en quién es “más duro o no”, sino “en la firmeza de los hechos y en las propuestas para brindar soluciones a los problemas de la gente”.

El Jefe de Gobierno aseguró: “Tenemos una oportunidad única como país en el mundo, pero para aprovecharla hay que trabajar en serio y dejar de lado la agresión”. “En seis años podemos duplicar las exportaciones de agroalimentos. Eso es laburo en todo el país”, afirmó.

Reconoció que el primer paso es “estabilizar el país, porque con estos niveles de inflación no se puede hacer nada; el productor no sabe con qué dólar se va a encontrar, la gente no tiene idea de con cuánta plata tiene que ir al supermercado, es imposible hacer algo con semejante incertidumbre”.

“Lo que viene es muy difícil, pero yo estoy preparado, tengo experiencia de gestión en el Estado desde hace muchos años y voy a trabajar con la convicción de que la Argentina se merece mucho más y que podemos estar mucho mejor”, subrayó el mandatario porteño.