FdT, JxC y Milei: las expectativas de "los tres tercios", a horas del superdomingo electoral

La Rioja, Misiones y Jujuy dan la señal de largada en un mayo que tendrá comicios en ocho provincias. Habrá un test que será espejo de la disputa a nivel nacional. Se esperan tres victorias de los oficialismos locales. La lectura de la Rosada y el viaje de Alberto Fernández para lograr la foto con un triunfador.

Se viene el primer superdomingo de las elecciones 2023 y, por primera vez, estarán reflejados "los tres tercios" que se ven en cada encuesta de todo el país: Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los libertarios de Javier Milei. La Rioja, Misiones y Jujuy dan la señal de largada en un mayo que tendrá en total comicios en ocho provincias. Como un espejo de la disputa nacional, en la primera de ellas el peronismo espera un triunfo con Ricardo Quintela, el gobernador riojano que va por la reelección.

Según una encuesta de opinión pública de la consultora CB, en La Rioja, Quintela obtendría un triunfo con el 38,2%. Detrás aparece un duelo mano a mano entre el candidato de La Libertad Avanza, Martín Menem, con un 28,4%, y el postulante por Juntos por el Cambio, Felipe Álvarez, con 28%.

Esta provincia tendrá la primera experiencia de "los tres tercios", algo que no ocurrió en las elecciones a gobernador de Río Negro y Neuquén. Quintela buscará su segundo mandato, mientras que el sobrino del fallecido expresidente Carlos Menem se presenta con el respaldo del candidato a presidente de La Libertad Avanza. Por su parte, Álvarez, diputado nacional, cuenta con el apoyo del jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

Será una elección clave y que tendrá una lectura nacional de cara a las presidenciales, teniendo en cuenta que hay detrás dos candidatos a presidente como el alcalde porteño y el libertario. Aún nadie del FdT se anima a confirmar que habrá un representante nacional para la foto de la noche del domingo con Quintela, en caso de un triunfo.

Uno de los posibles presentes en La Rioja podría ser el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, uno de los impulsores de la agenda del Norte Grande y quien tiene una gran relación con el gobernador. De hecho, hace días, Quintela pidió por la candidatura nacional del funcionario nacional.

Quintela fue así el primer gobernador en pedir por la candidatura de Wado. "Tenemos que ofrecer una camada de jóvenes, de mujeres y hombres jóvenes, para que entre todos podamos decidir. Y vos sos uno. Vos sos uno", le dijo a De Pedro en la cara en un acto público.

Sin embargo, desde el Ministerio de Interior trataron de ser cautos. "Aún no sabemos si Wado va a ir a La Rioja. ¿A título de qué? Si aun no es candidato. Hay que esperar que se defina. No queremos quedar en offside", respondieron a El Destape.

Quien sí viajará a La Rioja es el presidente Alberto Fernández. Lo hará este lunes y podría tener la foto con el posible triunfador de la elección. Otros candidatos tampoco se quieren subir al triunfo en esa provincia, aunque podría ser una buena señal. Desde Jefatura de Gabinete no ven viable un viaje de Agustín Rossi a La Rioja. Y desde el entorno de Daniel Scioli expresaron a este portal: "Salvo que haya una comitiva, vayan varios y nos pidan ir, vamos".

Se espera que en días se dé un encuentro clave que destrabe los principales misterios del Frente de Todos: si Cristina va a ser candidata o estará en alguna boleta, si habrá PASO, si será un candidato de consenso y, en ese caso, quién será el nombre. La reunión será entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Y se llevará a cabo antes del martes 16 de mayo, día del Congreso partido del PJ nacional en Ferro.

Por el lado de JxC, Larreta se metió de lleno en la campaña. Viajó el jueves a La Rioja y le puso una tónica que puede servirle a nivel nacional cuando enfrente Milei en las generales de agosto y octubre. “Quien vota a Menem, vota a Quintela”, lanzó. A escala nacional podría ser: "Quien vota a Milei, vota al candidato peronista". Habrá que ver si Patricia Bullirch lo habilita a tocar esa tecla.

El caso de Larreta con la candidatura de Álvarez en esa provincia fue un dolor de cabeza para el alcalde porteño, ya que lo rescató cuando el macrismo duro lo venía tildando de "traidor". Fue electo diputado en 2019 por JxC, pero luego se fue y armó un minibloque. De hecho, Álvarez trabajó con el gobernador del PJ Luis Beder Herrera y luego en el PAMI hasta 2015.

Desde el sector libertario se envalentonaron con la candidatura de Menem. Desde CABA, Milei tiene números que certifican que después de su apoyo explícito al sobrino del expresidente, su candidato en La Rioja creció en números. Y festejarán un segundo lugar que tomarán como propio.

En las otras dos provincias se espera, como en La Rioja, otros triunfos de los oficialismos locales. Tanto en Jujuy como en Misiones, según las encuestas, habrá continuidad de los candidatos de los gobernadores. Allí, Carlos Sadir pretende seguir con el legado de Gerardo Morales y Hugo Passalacqua el de Oscar Herrera Ahuad. Milei no presentará postulantes en ninguno de los dos distritos.

Sadir, el candidato de Cambia Jujuy que es Secretario de Hacienda de Morales, se impone en la encuesta de la consultora CB con un 40,5%. Y el segundo lugar podría ser un batacazo: la izquierda, representada por el diputado del FIT Alejandro Vilca, que está palo y palo con el competidor del Partido Justicialista, Rubén Rivarola. Ambos lejos cercanos al 15%.

Y en Misiones, quien gobernó la provincia entre 2015-2019 volvería al poder. Passalacqua, candidato a gobernador del Frente Renovador de la Concordia (el eterno rovirismo), se impone con una intención de votos del 56,1%. Supera así a su competidor de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, que se queda con un 25,6%

De origen radical, Passalacqua llega con el respaldo del actual mandatario, Oscar Herrera Ahuad. Así, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones creado en 2003 por Carlos Rovira, dirigente surgido del justicialismo, seguiría cuatro años más en el poder. En esta provincia los candidatos del Frente de Todos (Isaac Lenguaza) y el kirchnerismo (Julia Perié) se ven opacados por el rovirismo, de histórico oficialismo de los gobiernos nacionales y de cooperación con los votos de sus diputados y senadores. Ambos figuran en tercer y cuarto lugar, con menos del 5% de intención de voto.

Sobre este triple triunfo de los oficialismos, sean peronistas radicales o mixtos, la Casa Rosada esboza su teoría. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su última conferencia de prensa dio la hipótesis del Gobierno: "Lo que nosotros vemos es que la situación en muchas provincias, a pesar de la inflación, es mucho mejor que hace un tiempo atrás. Antes no tenían empleo y ahora tienen empleo, antes no tenían turismo y ahora tienen turismo. Eso, de alguna manera, va a hacer que algunos gobernadores reelijan o tengan buenos números", afirmó el jueves.

"Cuando uno sale del microclima de alrededor de la Ciudad de Buenos Aires las lecturas son bastantes más complejas", explicó Cerruti. "Pueblos que no existían y que ahora con turismo existen, entonces los hijos se quedan a trabajar ahí. Lugares donde no había trabajo y ahora hay trabajo porque está la empresa minera o la automotriz", siguió. Y cerró la vocera de Alberto Fernández sobre la explicación del Gobierno al posible triunfo de los oficialismos en el país: "Todo eso genera en muchas provincias que van a elecciones donde hay una situación técnica de pleno empleo. Y para esos lugares es un cambio notorio y trascendental. Por eso esperamos que tenga repercusión en el voto de los ciudadanos".

Se viene entonces el primer superdomingo electoral. El segundo capítulo será la semana que viene. El domingo 14 de mayo habrá cinco provincias con elecciones: Tucumán, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa. Un 2023 a puro voto.