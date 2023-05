Estrada, candidato a gobernador en las elecciones 2023 Salta: “Los frentes nacionales dejaron de interpretar a las provincias”

El diputado del Frente de Todos armó un frente provincial para distanciarse de la discusión nacional y buscará la gobernación de Salta este domingo. Lleva de compañero de fórmula a un un par de a Cámara, pero de Juntos por el Cambio. Seguridad, salud y acceso al agua fueron sus principales ejes de campaña.

El domingo 14 de mayo otras cinco provincias irán a las urnas en Argentina. Las elecciones 2023 continuarán en Tierra del Fuego, La Pampa, San Juan, Tucumán y Salta. En esta última, en la que se utilizará la Boleta Única Electrónica (BUE), son 12 los espacios que competirán por la gobernación. El diputado nacional del Frente de Todos Emiliano Estrada es candidato a gobernador, pero no se presenta en representación de esa coalición. A través del Frente Avancemos construyó una alianza con el diputado de Juntos por el Cambio Carlos Zapata, quien lo acompaña como candidato a vicegobernador. La banca de Zapata es del bloque Ahora Patria, el espacio que fundó el exlegislador Alfredo Olmedo.

El economista de 37 años fue funcionario en el ministerio que conduce “Wado” de Pedro, pero antes fue ministro de Economía en el mandato del exgobernador Juan Manuel Urtubey. Es autor de dos libros sobre el desarrollo de la región y la provincia: Norte Grande (2016) y Salta Productiva (2021). En las últimas elecciones legislativas fue el candidato a diputado más votado (32%), mientras que Zapata quedó segundo (30%). Ahí sí ambos iban con los sellos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, respectivamente. El tercero en esa elección, Felipe Biella, es su candidato para la intendencia de la ciudad de Salta.

La elección no será fácil ya que enfrentarán al favorito de las encuestas que es el actual gobernador, Gustavo Sáenz, quien va por otros cuatro años más al frente de la provincia. También resaltan las candidaturas de la también diputada del Frente de Todos Verónica Caliva y del radical Miguel Nanni bajo el sello de la alianza Juntos por el Cambio. En los últimos días de campaña focalizó sus recorridas en el norte salteño y su agenda de temas giran en torno a promesas vinculadas a la seguridad, el acceso al agua potable y la salud.

- ¿Por qué elegís estos ejes?

En la campaña retomo lo que publiqué en mi libro Salta Productiva. Son problemas del siglo pasado, sobre todo por la falta de agua y médicos en municipios del interior. Estamos con una propuesta que se trata de un plan de repoblamiento de médicos que consiste en pagar un diferencial al médico que se va al interior y si ese médico se queda cinco años en el lugar, el Estado le regala la casa

- ¿Qué porcentaje de la población no tiene acceso al agua potable?

Hay un porcentaje superior al 20 por ciento sin acceso a la red de agua, pero no es solo ese el problema sino que el problema está en que la empresa Aguas del Norte está muy mal administrada e hizo que toda la ciudad de Salta, que tiene red de agua, se quede sin agua. Es la captación y la distribución lo que está fallando, no el acceso a la red de agua. Es un problema de gestión. Se convirtió en una aguantadero de la política, entonces al meter gente que no tiene idea de cómo se gestiona el recurso hídrico, terminó fallando por todos lados, al punto que el 90% de los casos de Salmonella del país en el mes de febrero fueron de Salta porque no se hacía el tratamiento adecuado al agua.

- ¿Y el déficit de médicos de cuánto es?

No tiene publicados estos datos el gobierno. Pero hoy tenés hospitales como el de Coronel Moldes, que queda a 60 kilómetros de la ciudad de Salta, que tiene sala de parto, pero no tiene servicio de parto. Si vivís en Moldes y vas a tener familia, te tenés que ir a Salta.

- En la campaña hablás de que Salta “está desbordada” por la inseguridad. ¿En qué observás esa situación?

Salta está desbordada por completo, no solo con casos de inseguridad. El otro dia estuve en el Barrio San Jorge de Rosario de Lerma y en la comisaría te dicen que no tienen móviles, lo que convierte a la zona en una zona liberada para el delincuente. Y después tenés casos de sicariato por el narcotráfico. La frontera está totalmente liberada. La Policía no tiene respaldo político. Han pasado tres ministros de Seguridad en tres años y medios de gestión, los policías no tienen equipamientos ni móviles y en el 2021 nos enteramos que la cúpula policial de la provincia tenía una financiera trucha. Ninguno de los datos de sicariato los publica el gobierno como tampoco la mortalidad infantil desde el año 2020.

- ¿Y dónde pondrías el foco para solucionar esto?

Dos cosas. La primera, dotar a la Policía de infraestructura ya que hay que hacer una compra de equipamientos porque la provincia de Salta compró 60 patrulleros en casi cuatro años de gestión cuando se necesitan comprar 60 por año. Por otro lado, Salta fue de las primeras provincias que se adhirió a la ley de de federalización del microtráfico, lo que implicó que tuviera a la Policía trabajando en contra del narcomenudeo y el microtráfico en todos los barrios. El combate al narcomenudeo no es un combate al narcotráfico, es una política de seguridad. La Policía desarmando búnker y corriendo a aquellos que venden drogas en los barrios es un control de seguridad preventivo. Producto de que la actual gestión se corrió de esa lucha, muchos barrios están tomados por el narcotráfico. Eso lo vamos a revertir combatiendo el narcomenudeo y el microtráfico. A eso se le suma que el ministro de seguridad renunció y dijo que no tenía respaldo político. Imagínate qué respaldo va a tener el suboficial que está en la calle. Vamos a reconstruir el respaldo político, volver a combatir el narcomenudeo y dotar de infraestructura a la Policía.

- ¿Dónde estás ubicado hoy políticamente? ¿Sos el candidato del Frente de Todos?

Acá armamos un frente provincial para poder discutir los temas de gestión que tiene la provincia de Salta porque los frentes nacionales han dejado de interpelar a las provincias. El Frente de Todos se ha construido en una diversidad, pero esa diversidad siempre le habla a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el 70% de los trabajadores salteños que no trabajan en el sistema registrado formal. En Salta, el peronismo no está estructurado en su columna vertebral por el movimiento obrero organizado, está estructurado por el movimiento obrero no organizado y no registrado. Las discusiones nacionales terminan dejando por fuera un gran sector de la sociedad en Salta que no encuentra espacio político que toque sus temas de agenda o que pueda darle una propuesta a esa situación.

- ¿Esta decisión la hablaste con referentes del Frente de Todos?

Lo armé yo solo. A veces me dicen "vos siempre sos medio rebelde". Yo hago política para los salteños y hago política para los que creo y pienso que tiene que suceder en mi provincia. Creo que Salta necesita y el interior del país necesita tener una discusión que nos interpele de verdad y no las discusiones de frentes nacionales que, en definitiva, terminan dejando a todo el mundo con la ñata tras el vidrio. Sigo discutiendo en la Cámara de Diputados que en Buenos Aires pagan 47 pesos el boleto el colectivo y en el interior, en promedio, se está pagando 100 pesos y cuando eso sale del gobierno nacional. No hay un ámbito donde vos puedas debatir esto y sentirte que estás dando un debate político que va a ser escuchado. Armé este frente provincial sin negar mis raíces peronistas e incorporando otros espacios.

- ¿Para las nacionales, se separaran y militarán las candidaturas a presidente de sus espacios?

Exacto. Después del 14 de mayo empezaré a hablar de lo nacional y empezaré a dar mis opiniones.

- Para la Presidencial, ¿PASO o candidato de consenso?

Cristina (Fernández de Kirchner) ya dijo que no va a ser candidata. Ante la falta de liderazgo que hay con el corrimiento de Cristina yo creo que tiene que haber una PASO porque es lo que le va a dar volumen a un espacio que necesita construir volumen. Ahora, me va a tener que venir a convencer quien quiera ser candidato de que yo milité en su espacio. Y me va a tener que convencer en función de lo que hizo estos tres años, en función de lo que hizo en la elección provincial en Salta también. Cada uno de los actores políticos tienen que empezar a decir las cosas ahora porque no sirve que digas las cosas cuatro años después.