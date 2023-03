Espert reveló conversaciones con Juntos por el Cambio para ir a una PASO

El legislador liberal no anticipó a quién acompañará como presidente, aunque aclaró que habló con todas las figuras del PRO y el radicalismo.

El diputado nacional José Luis Espert reveló que mantiene conversaciones con Juntos por el Cambio para formar un gran frente opositor y competir en las PASO contra cualquiera de los candidatos de la alianza en la provincia de Buenos Aires. El legislador liberal no anticipó a quién acompañará como presidente, aunque aclaró que habló con todas las figuras del PRO y el radicalismo.

En diálogo con LN+, el diputado elogió la decisión del ex presidente Mauricio Macri de renunciar a la carrera presidencial: “No tengo más que palabras de felicitaciones para [Mauricio] Macri. Nos aleja de todo personalismo". Y agregó: ”Hemos empezado a conversar con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, con [Elisa] Carrió, Cornejo, Morales, Abad, estamos empezando a conversar para un nuevo espacio opositor”.

“Además de conformar una gran PASO, iríamos más allá, no solo sería una mega PASO, sino que el liberalismo forme parte de una nueva alianza para que el kirchnerismo no vuelva nunca más, ese nuca más depende de las reformas económicas que los liberales podamos hacer. La idea es competir”, indicó Espert.

Qué dijo Macri luego de bajarse de la carrera presidencial

Macri anunció este fin de semana que no se presentará como candidato a Presidente en las próximas elecciones como candidato a Presidente sino que se dedicará a la ampliación de Juntos por el Cambio. En este marco, el exmandatario aseguró que no lo bajaron sino que "se elevó". Para el exmandatario, la definición electoral tiene que ver con una supuesta victoria en su "batalla al ego". Así y todo, evitó apoyar a alguno de los precandidatos dentro del espacio que siguen en la carrera presidencial.

"Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”, enfatizó en La Cornisa.

Consultado por Luis Majul sobre cuándo tomó la decisión, Macri apeló al discurso espiritual y aseguró que “fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza". Admitió que estuvo "mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”.

Respecto a aquellos que están descontentos con su decisión electoral, Macri les dijo que “si me creyeron todos estos años, créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos. Si nos empoderamos todos del cambio, las ideas pasan a ser de todos, no son del macrismo. Hablo de ideas de modernización, de meritocracia y de transparencia”.