Espert cruzó a Milei y apuesta a un acuerdo con Juntos por el Cambio: “Le tengo mucha fe”

El diputado nacional de Avanza Libertad afirmó que el acuerdo con JxC sería un “win-win”. A Javier Milei lo calificó de “poco serio” y de no hacer nada “sano para el país”.

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que el acuerdo con Juntos por el Cambio (JxC) “está muy avanzado. "Le tengo mucha fe", dijo. En diálogo con el periodista Luis Novaresio, Espert sostuvo que Juntos por el Cambio representa “institucionalidad, espíritu republicano, desarrollo territorial y una garantía de sensatez, salvo en lo económico, en donde falló claramente en 2019”.

En ese sentido, el legislador dijo que la visión economía la va a “aportar” su espacio, que es “liberalismo en serio. Es un win-win”, destacó. En tanto se refirió a Javier Milei - con quien meses atrás generó una alianza política - y lo calificó de “poco serio” y de no hacer nada “sano para el país”.

En los últimos días, Espert detalló que busca un nuevo “espacio opositor” en el principal distrito del país para unificar posiciones entre todos los sectores comprometidos con que el “populismo no vuelva nunca más”. Desde el círculo íntimo del legislador expresaron a Télam que dicha alianza “se concretaría a fines de abril o comienzos de mayo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fuentes del Avanza Libertad sostuvieron que “no se descarta nada” en cuanto a la posibilidad de que el economista no se presente como candidato a gobernador y vaya con algún otro rol en las listas de ese eventual frente opositor.

“Yo planteo, en diálogo con los referentes de JxC, la conformación de un nuevo espacio opositor. Me he reunido con Patricia Bullrich (presidenta del PRO); (el ex presidente Mauricio) Macri, el jefe de Gobierno porteño, (Horacio Rodríguez) Larreta, y con una gran cantidad de dirigentes, y están con muchas ganas de que se componga este espacio opositor para que el populismo no vuelva nunca más”, había señalado el economista en declaraciones a Radio Brisas.

Espert también “sigue con reuniones” con distintos dirigentes de JxC como la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el exsenador, Miguel Ángel Pichetto, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

La diputada y ex gobernadora María Eugenia Vidal confirmó esta posibilidad durante la última semana, al afirmar que Espert “ya se está sumando a JxC”. “Es una buena noticia que se quiera sumar”, manifestó Vidal.

Debido a ese movimiento de Espert, la diputada Carolina Píparo anunció su ruptura con el bloque Avanza Libertad, que integraba junto al economista, por “visiones políticas incompatibles que se fueron suscitando en el último tiempo”.

“Tomo esta decisión basándome en la coherencia como base rectora para seguir defendiendo los intereses de los miles de bonaerenses que me han elegido para representar desde esta banca las ideas de la libertad”, señaló la diputada en la nota oficial dirigida a la Presidencia de la Cámara.