Elecciones 2023: ¿qué pasa si no voto en las PASO?

De cara a las PASO 2023, y ante las dudas que tiene el electorado, te contamos qué ocurre si no te presentas a votar, la multa que se impone y cuales son los motivos por los que podés faltar.

A medida que se acercan las elecciones 2023 surgen preguntas recurrentes sobre el procedimiento de votación que generan dudas entre los electores. Una de las consultas más comunes es qué ocurre si no se vota en las PASO y si aún se podrá votar en las elecciones generales. Hay que evitar caer en la desinformación que circula en las redes sociales, ya que no son claras ni confiables.

De esta forma, te vamos a dar con claridad la información que deseas saber y no te has animado a preguntar. En primer lugar, es importante aclarar que las elecciones primarias, conocidas como PASO son obligatorias para todos los ciudadanos registrados en el padrón electoral. Si alguien no vota en las PASO, por eso te contamos qué ocurre si no vas a votar.

¿Qué son las PASO?

Estas elecciones referenciadas con las siglas PASO, significan primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Te lo explicamos en detalle:

Primarias: se trata de la primera etapa de la elección. Los ciudadanos eligen entre varios aspirantes del mismo partido a un determinado cargo. El ganador será el candidato definitivo que pasará a las elecciones generales.

Abiertas: este es un detalle importante. Todos los ciudadanos participan de esta elección. No importa si están afiliados a un partido político o no.

este es un detalle importante. Todos los ciudadanos participan de esta elección. Simultáneas: todos los partidos participan al mismo tiempo en todo el país.

todos los partidos en todo el país. Obligatorias: el dato que estabas buscando. Cada ciudadano argentino tiene la obligación de votar en las elecciones primarias.

Elecciones 2023

¿Qué pasa si no voto en las PASO?

Las elecciones son obligatorias para las y los ciudadanos de 18 a 70 años. Por eso, quien vota tiene que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral y si no lo hace debe pagar una multa.

¿Cuánto es la multa que se debe pagar?

Según el Código Nacional Electoral, en su artículo 125, se aclara que a las “faltas electorales se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

¿Qué pasa si no se paga la multa?

Quienes no paguen la multa quedarán registrados como infractores, lo que implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

¿Qué justificación es válida para no votar?

Es clave tener en cuenta cuáles son justificativos válidos para no votar: