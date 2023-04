Elecciones 2023: Navarro reveló el "tapado" que quiere el kirchnerismo como candidato

Los conductores Roberto Navarro y Roberto Caballero analizaron el escenario electoral del Frente de Todos. Se refirieron al supuesto candidato a la Vicepresidenta y describieron el panorama político.

En el pase entre Roberto Navarro y Roberto Caballero en El Destape Radio, la mesa de periodistas analizaron el escenario electoral de cara a los comicios presidenciales. En este marco, revelaron cuál es la supuesta "figura outsider" para la campaña electoral a la que apelaría Cristina Fernández de Kirchner.

Los conductores hicieron referencia al informe publicado por Clarín que aseguraba que "la ex presidenta puede apelar a una figura outsider para la campaña electoral" en medio de la incertidumbre en el Frente de Todos, de cara a la definición de las próximas semanas. "Vieron que en la tapa de clarín hablan de un candidato tapado, es el presidente de YPF, Pablo Gerardo González", reveló Roberto Navarro.

"El tapado del que habla Clarín es el presidente de YPF, un hombre de 54 años, de Río Gallegos, Santa Cruz, que fue senador 2011 y 2015, diputado de 2019 y vicegobernador de 2015 y 2019", detallaron en la mesa del pase de Roberto Navarro y Roberto Caballero en El Destape Radio.

Los periodistas develaron a quien hizo referencia el multimedio y sostuvieron que se trata de "un tipo muy respetado que es el gestor de crecimiento de YPF", pero admitieron que podría ser por ahí el armado que piensa Cristina.

"Cuando se habla de la posibilidad de jugar algo ante un escenario que los candidatos pueden ser Milei y Bullrich ahí es donde se plantea si le ganas con algo tradicional o algo distinto se empieza a barajar este nombre que todo dicen 'un tapado' el nombre es él, un tipo respetable, pero desconocido absolutamente, pero me da la impresión que es un plan Z", concluyeron.

Quién es Pablo González: su visión del país y el Gobierno

El presidente de YPF recientemente brindó un entrevista al periodista santacruceño Mariano Tagliotti en la que destacó su rol la empresa más importante del país pero sostuvo la importancia de permanecer en Santa Cruz "mi ciudad, adonde respiro, duermo bien, está mi familia, están mis amigos, mi gente, Hispano, Unión Santacruceña, la militancia’’.

‘’Los mejores cuadros, el mejor proyecto para el futuro de Santa Cruz, lo tenemos nosotros, gobernar una provincia no es repetir slogans, tenés que articular e interactuar con todos los sectores. Y ojalá no nos toque la desgracia, y me hago cargo, la desgracia, de que en Nación haya un gobierno de otro color político. No es perogrullo lo que digo, formó parte de un proyecto y lo vengo demostrando a pesar de mis errores que me he equivocado y mucho", expresó.

Aseguró que no se verán "50 millones de carteles míos dando vueltas, la política siempre y más en su etapa de definiciones es presentar el mejor proyecto, plasmar la mejor estrategia, elegir los mejores candidatos y no me vas a ver hablando mal de mis compañeros, jamás. Del básquet y del fútbol aprendí que las charlas son en el vestuario y cara a cara; después se compite en una PASO y la gente va a elegir en ese domingo donde el colectivo se pone de acuerdo en elegir sus representantes’’.

En tanto, el titular de YPF adelantó: ‘’Con YPF, vamos a presentar a Gallegos un Plan de Desarrollo junto a CGC, empresa seria si las hay, con vínculos fuertes con nuestro territorio. Se va a invertir fuertemente (10 millones de dólares por equipo de perforación, escasos, destinados a Vaca Muerta pero que por decisión política viene para aquí porque el conocimiento en no convencional lo tiene la petrolera de bandera), según los datos que tenemos de la Agencia Internacional de Energía, hay un mini Vaca Muerta que cambiaría la historia de la provincia".

"Hoy se pondrá en valor un yacimiento no convencional enorme. Me entusiasmo con el futuro de mi provincia porque veo el nivel de producción y trabajo que hay en Vaca Muerta, donde están todas las empresas del mundo. Si trasladamos a Santa Cruz esa dinámica de crecimiento tenemos un motor para muchas décadas. En regalías, en fuentes de trabajo, activación de puertos, logísticamente hay que invertir, pero el recurso está ahí. Podremos pensar en agregarle valor a los hidrocarburos con una parte industrial en la Zona Franca. Los Sindicatos entienden que se viene un gran acuerdo entre ellos, Provincia, Nación, YPF Y CGC para que esto genere divisas y trabajo. Es un gran acuerdo que necesita de la buena voluntad de todos porque es el futuro’’, agregó.

Por último, afirmó que si le toca irse van a dejar YPF de pie. "Los resultados que pudimos mostrar en Nueva York, la salud financiera de la empresa, hace que podamos venir a invertir en exploración a Palermo Aike. Tenemos dos juicios importantes, que son espadas de Damocles, en los cuales en uno pudimos bajar de 14.000 millones de dólares a 1.000 millones con Fondos Buitres la posibilidad de lo que hay que pegar. Se frenó el declive de la empresa, se la saneó y se la puso a crecer. Los Sindicatos, ellos mismos dijeron que acordaron paritarias históricas con nosotros, cuestión nada fácil cuando hay algún interés político de por medio. No tocamos ni un solo trabajador o trabajadora, cosa que yo jamás iba a hacer".

"Todos los números y variables son positivos, la deuda se bajó, se invierte más, el balance entre ingresos y egresos es el mejor en décadas. Es mejor de lo que pensé que podía hacer, pero en esto pusimos todo, y en eso te incluyo un directorio donde por ejemplo uno de mis segundos es de Mendoza, radical, y el tipo tiene la camiseta puesta de lo mejor para la empresa’’, completó.

Por último, hizo referencia al gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que "la clave, y esto lo he hablado con dirigentes de muchas partes del mundo, es cómo entraron los países a la pandemia". En este sentido, insistió: "Nosotros teníamos las defensas bajas, el macrismo nos dejó endeudados y con 50 por ciento de inflación. Lo de la guerra fue el golpe de gracia y eso implica que no pudimos mejorarle la calidad de vida a nuestra gente. Los países que tenían 1 por ciento de inflación se fueron al 7 por ciento, o sea 7 veces más. Nosotros del 50 a 100, el doble’’.