Elecciones 2023: la vice de Milei a favor de la tenencia de armas: "Soy portadora"

La precandidata a vicepresidenta que acompaña al libertario opinó que la portación de armas de fuego es "un derecho reconocido" y confesó que posee un arma.

La precandidata a vicepresidente de Javier Milei para estas elecciones, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villarruel, se expresó a favor de la libre tenencia de armas e incluso, reconoció ser portadora de un arma.

En el programa de TN A Dos Voces, donde fueron entrevistados Milei y Villarruel, ambos fueron consultados sobre la postura del espacio sobre la libre portación de armas, que aparece publicitada en la plataforma de LLA presentada ante la justicia electoral, en la que se explicitan el plan económico antiestado y sus políticas punitivistas.

"La ley vigente es de 1995. La realidad es que el estado en el kirchnerismo impidió de todas las maneras, que una persona que cumple con la ley y la habilitación técnica para tener un arma, la tenga; algo que es un derecho que está reconocido", indicó la legisladora negacionista.

Cuando se le consultó sobre si proponen que la sociedad se arme, VIllarruel aclaró: "Nunca dijimos eso. Esto no es el Lejano Oeste. Queremos que el ciudadano de bien se pueda defender".

Luego, Villarruel reconoció: "Yo tengo la credencial de legítima usuaria. Eso significa que soy portadorta. No podés hacer lo que querés con el arma: tenés que cumplir con una reglamentación vigente". Cuando se le puso como ejemplo las balaceras en escuelas que ocurren en Estados Unidos, la diputada señaló: "Lo que pasa acá con la delincuencia, donde a vos por una botella de sidra, te matan".

Durante este diálogo, Milei acotó que no le "gustan las armas", pero que "es una decisión personal de lo que se llama el último cuarto de milla, que es ahí no llega el estado" y que "hay algunos que dentro de ese marco legal pueden tomar esa opción y otros que no".

"El punto es por qué te ponés del lado de los delincuentes, porque si se la hacés facil, la delincuencia aumenta. Eso está probado políticamente", señaló el libertario, en sintonía con la defensa que hizo de su candidato a gobernador de Tucumán, Ricardo Bussi, que también se manifestó a favor de la tenencia de armas.

Este lunes, Milei hizo oficial la elección de Villarruel como su candidata a vice. La diputada, que pone en duda los 30 mil desaparecidos y justifica el terrorismo de estado, en los días recientes se manifestó en favor de la derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en contra del matrimonio igualitario.