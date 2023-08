Elecciones 2023: la Justicia autorizó que se extienda el horario de votación en algunos colegios de CABA

En los siete establecimientos en los que persisten las largas filas, se podrá votar hasta las 19.30, una hora y media más tarde que el cierre original de los comicios.

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Servini, autorizó la extensión del horario de votación hasta las 19.30 en siete colegios porteños en los que persisten las largas filas al horario original del cierre de comicios en las elecciones 2023, que era a las 18. La jueza, por su parte, cuestionó el sistema de la elección porteña.

Las instituciones en las que se extendió el plazo para votar son el Colegio Raíces, en Gavilán 4455; el Instituto San Isidro Labrador, en San Isidro al 4700; el Luis Vicente, en Larrazabal 5440; la Escuela Primaria Común N° 24 Maipú, en Gallardo 521; Instituto San Francisco Sales, ubicado en Irigoyen al 3900; la escuela número 12, en Franklin al 1836, y la Escuela Ejército Argentino, en Nazca al 5168.

Más temprano, la Cámara Nacional Electoral (CNE) había cuestionado las "demoras, inconvenientes y mal funcionamiento del sistema de votación con Boleta Única Electrónica (BUE)" en la capital de la Argentina. "La Cámara Nacional Electoral manifiesta su preocupación por la situación generada, en tanto dificultó la participación de los votantes en la Ciudad y también en el proceso de votación para cargos nacionales, ajeno a las deficiencias de dicho sistema electrónico local", agregó el comunicado.

Qué dijo Servini

Servini apuntó contra el sistema con el que se eligieron autoridades porteñas, al que calificó de "peligroso". "En el mundo y entre ellos Holanda se está dejando la urna electrónica. Que se interioricen bien y van a ver que la urna electrónica es peligrosa, no así la boleta única", dijo en diálogo con A24.

Además, la jueza dio los motivos por los que considera que falló el sistema en la Ciudad de Buenos Aires. "Para mí no salió bien porque las máquinas no funcionaban y los técnicos no fueron anoche a instalarlas, nos hicieron quedar hasta las 4, 5 de la mañana porque iban a ir los técnicos a instalar y no las instalaron", indicó y explicó: "En las escuelas yo tenía mi gente del juzgado, que son delegados, con gente de la policía federal, para acondicionar la escuela de acuerdo a los estudios que habíamos hecho nosotros en el relevamiento de los lugares. No solo escuelas, sino clubes. Pero tenían que ir los técnicos de la empresa para poner las máquinas. No fueron, vinieron hoy a la mañana en algunas escuelas. Y ahí se abrieron las mesas tarde".

Asimismo, la funcionaria judicial reveló que elaboró una denuncia con motivo del mal funcionamiento del sistema. "Ya está en las actas, está escrito y ya lo acerqué a la Cámara Electoral, que es mi superior. Y ya está, son dos actas", reiteró, a la vez que añadió que la responsabilidad fue de la Ciudad de Buenos Aires: "Yo tengo 30 elecciones y díganme cuándo me denunciaron".