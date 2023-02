Elecciones 2023 | Jaime Durán Barba: "La mejor candidata es Cristina Kirchner"

El consultor político y ex asesor de Macri dijo que es la que mejor puede competir dentro del peronismo.

El consultor político Jaime Durán Barba afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es la mejor candidata que puede tener el peronismo para competir por las elecciones presidenciales de 2023. En una entrevista, el ex asesor de Mauricio Macri consideró que el dirigente libertario Javier Milei apresuró su aparición pública.

"Creo que Cristina es la mejor candidata sin dudas. Creo que el presidente Alberto Fernández después de la inflación a la que ha llevado al país, de esos grados de pobreza y con la total incoherencia permanente con la que habla de cualquier tema, es insólito que busque la reelección", afirmó Durán Barba.

El asesor político luego opinó de la posibilidad de que el ministro de Economía, Sergio Massa, se presente en los comicios. "Sergio Massa se jugó una ficha que es ´controlo la economía y soy candidato´. Yo creo que la economía quedó mal, entonces ser candidato no tiene mucho sentido. La mejor candidata de ellos es Cristina Fernández y a mí me parecería bueno que se presente, porque de una vez por todas sabríamos si la gente la respalda o no la respalda", opinó.

"Según las encuestas que veo de Argentina, los números no la respaldan. Cristina tiene los peores números que tuvo en la década, pero sí es la mejor candidata que la presenten y vean qué pasa", expresó Durán Barba en una entrevista con Débora Plager en La Nación +.

El consultor luego se refirió a la interna de la oposición y señaló que Mauricio Macri tiene más enemigos y "fanáticos que lo siguen" que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. "Divide aguas, divide al país en opiniones. Horacio tiene el mérito de haber hecho una buena gestión y de haber ganado en una sola vuelta por primera vez la jefatura de Gobierno porteño", indicó.

Durán Barba: "Milei se anticipó en salir"

Jaime Durán Barba consideró que la fuerza de Javier Milei reside en su supuesta oposición al sistema político y opinó que su aparición pública como candidato fue demasiado previa a las elecciones,por lo tanto le quitó fuerza a la sorpresa de su postulación.

"Ese tipo de candidatos tiene más fuerza cuando se presenta cerca de las elecciones, porque su fuerza está en la sorpresa que produce y no en los contenidos. Milei podría ser anarquista, comunista o neoliberal. Su peinado, su forma de hablar, su violencia, creo que se anticipó en salir, pero no hay que despreocuparse de su fuerza", indicó.